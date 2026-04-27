Gendo lança ferramenta digital para salões e clínicas

A Gendo, plataforma brasileira especializada em gestão e agendamento para negócios de serviços, anunciou o lançamento do Gendo Docs, um novo módulo de assinatura digital integrado ao sistema digital da empresa. A ferramenta foi desenvolvida para atender profissionais e estabelecimentos dos setores de beleza, estética e saúde, permitindo criar, enviar, assinar e armazenar contratos e documentos com validade jurídica diretamente na plataforma.

Para o primeiro ano de operação, a empresa projeta alcançar cerca de três mil contas ativas utilizando o Gendo Docs, com um volume estimado de 38 mil contratos assinados digitalmente pela plataforma.

Com o novo recurso, documentos como fichas de anamnese, termos de consentimento e contratos de pacotes de serviços podem ser criados a partir de modelos reutilizáveis e preenchidos automaticamente com dados dos clientes já cadastrados no sistema. Após a criação, o documento pode ser enviado por e-mail ou WhatsApp para assinatura digital. Todo o processo fica registrado com data, horário, dispositivo utilizado e QR Code de validação.

"O objetivo do Gendo Docs é resolver um problema operacional comum nesses setores. Muitos profissionais ainda dependem de papel ou de ferramentas externas para lidar com documentos importantes da relação com o cliente. Criamos uma solução integrada, que simplifica esse processo e traz mais segurança jurídica e organização para o dia a dia do estabelecimento", afirma Davi Iglesias, CEO da Gendo.

A criação da ferramenta surgiu a partir da escuta direta de usuários da plataforma. "Profissionais de beleza, estética e saúde lidam diariamente com documentos sensíveis, como autorizações para procedimentos e contratos de serviços, mas não contavam com uma solução integrada ao sistema de gestão utilizado na rotina", explica Iglesias.

O CEO da Gendo ainda contextualiza que, no mercado, as opções disponíveis eram plataformas genéricas de assinatura digital, sem integração com o cadastro de clientes ou com os dados operacionais dos estabelecimentos. "Ao identificar essa lacuna, a Gendo decidiu desenvolver uma solução pensada especificamente para a realidade desses profissionais", ressalta.

Desse modo, a proposta do Gendo Docs passa pela integração com a base de dados da plataforma. O sistema permite criar documentos com variáveis automáticas, preenchidas a partir do cadastro do cliente, além de realizar buscas avançadas dentro dos documentos assinados. Assim, é possível, por exemplo, localizar rapidamente todos os clientes que declararam determinada informação em uma ficha de anamnese.

Além da assinatura digital, o módulo inclui um dashboard com indicadores de contratos enviados, assinados, pendentes e vencidos, além de métricas como tempo médio de assinatura e taxa de conversão. A ferramenta já está disponível para todos os usuários da plataforma e também pode ser utilizada de forma independente por profissionais que desejem acessar apenas esse recurso.

"Esse lançamento representa mais um passo na construção de um ecossistema completo para prestadores de serviço. Quanto mais o profissional consegue centralizar sua operação em uma única plataforma, mais eficiente se torna sua rotina quando falamos de processos que vão desde agenda ao relacionamento com o cliente e, agora, também à gestão documental", destaca Iglesias.

Sobre a Gendo

Fundada em 2014, a Gendo oferece soluções de gestão e agendamento para negócios de serviços. A plataforma já ultrapassou 200 milhões de agendamentos realizados, conta com mais de 58 mil empresas cadastradas e mais de 10 mil assinantes em diferentes segmentos.

Em 2025, a empresa registrou faturamento de R$ 9 milhões, com crescimento médio anual de cerca de 30% nos últimos quatro anos. Para 2026, a expectativa é alcançar R$ 11 milhões em receita, impulsionada pela ampliação do ecossistema de produtos e pela expansão internacional, iniciada com a entrada no mercado espanhol.