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Ferramentas integradas auxiliam gestão na advocacia

Executivos do Grupo Adali explicam que a sobrecarga operacional limita a capacidade do advogado de evoluir na carreira. Por outro lado, centralizar...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/04/2026 às 14h40
Ferramentas integradas auxiliam gestão na advocacia
Imagem de Freepik

De acordo com a pesquisa Engaja S/A, salários baixos e sentimento de estagnação na carreira são os principais motivos que levam os brasileiros a pedir demissão. O levantamento foi feito pela Flash em parceria com a Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP) e o Talenses Group, tendo sido repercutido pelo g1.

Apesar de a pesquisa não citar especificamente a área do Direito, advogados também enfrentam com frequência um sentimento de estagnação, explica Priscila Pinheiro, advogada e CEO do Grupo Adali, ecossistema de soluções tecnológicas para o meio jurídico. Segundo ela, um dos fatores é a concentração excessiva de tempo do profissional em atividades operacionais.

"Muitos advogados acabam dedicando grande parte do dia à execução de tarefas repetitivas, como elaboração de documentos, organização de demandas e acompanhamento de processos, o que reduz o espaço para atuação estratégica", avalia Pinheiro.

"Além disso, há desafios relacionados ao posicionamento no mercado e à dificuldade de estruturar uma rotina que favoreça o crescimento, especialmente entre profissionais autônomos e pequenos escritórios", completa a advogada.

Gian Nunes, cofundador do Grupo Adali, compartilha da mesma avaliação de Pinheiro. Ele diz que a sobrecarga operacional limita a capacidade do advogado de evoluir na carreira. Quando a maior parte do tempo é consumida por tarefas operacionais, sobra pouco espaço para análise estratégica, prospecção de clientes e desenvolvimento profissional, detalha Nunes.

Nesse ciclo, o profissional trabalha cada vez mais, mas com pouco avanço em termos de posicionamento, faturamento e expansão da atuação. A ausência de ferramentas integradas é um dos fatores que contribuem para esse tipo de situação, afirma o executivo.

"Quando o advogado utiliza múltiplas ferramentas desconectadas — uma para documentos, outra para gestão, outra para comunicação — há perda de tempo, retrabalho e maior risco de erros. A falta de integração dificulta a visão completa das demandas e torna a rotina mais fragmentada. Isso impacta diretamente a produtividade e a capacidade de organizar o fluxo de trabalho de forma eficiente", ressalta Nunes.

A centralização, por outro lado, permite que o advogado tenha uma visão mais clara e organizada de toda a sua operação. Pinheiro reforça que, quando diferentes etapas do trabalho estão reunidas em um único ambiente, há ganho de tempo, redução de retrabalho e mais previsibilidade na execução das atividades. Como resultado, a tomada de decisão se torna mais fácil e o profissional passa a ter mais controle sobre sua rotina, conseguindo equilibrar melhor execução e estratégia.

Ao identificar essa demanda no mercado, o Grupo Adali lançou uma plataforma que centraliza as atividades do dia a dia na advocacia. O JusDinâmico reúne prospecção de clientes, produção de peças simples e complexas, cadastros de clientes, prazos, entre outras ferramentas que auxiliam a rotina do advogado de ponta a ponta, tudo em um só lugar. A plataforma permite ainda que o profissional organize suas informações, apresente suas áreas de atuação e tenha um espaço próprio para consolidar sua identidade no ambiente digital a partir da criação de site profissional e produção de artigos jurídicos.

Com todas essas funcionalidades em uma só plataforma, a ideia é ajudar os advogados a economizarem tempo, reduzirem a sobrecarga com tarefas operacionais e direcionarem seus esforços para atividades mais estratégicas.

Isso abre espaço para o desenvolvimento de novas oportunidades de negócio, fortalecimento do posicionamento no mercado e, consequentemente, maior satisfação profissional, sintetiza Pinheiro.

"Ao otimizar a rotina e oferecer mais controle sobre os processos, soluções integradas como essa podem contribuir para quebrar o ciclo de estagnação, permitindo que o advogado evolua não apenas em produtividade, mas também em perspectiva de carreira e qualidade de vida", diz a CEO.

Para saber mais, basta acessar: https://jusdinamico.com.br

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