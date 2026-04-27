Terça, 28 de Abril de 2026
7°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Integração de sistemas redefine mercado de rastreamento

Especialista explica como plataformas conectadas ao ERP, gestão de pátio e seguradoras ajudam a evitar falhas e a fortalecer a competitividade no s...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/04/2026 às 13h30
Integração de sistemas redefine mercado de rastreamento
Divulgação/Ikonn

O mercado brasileiro de rastreamento e monitoramento de ativos tem vivido um ponto de inflexão nos últimos anos, deixando de ser apenas uma atividade de transporte para se tornar uma operação baseada em dados. Com isso, a evolução do setor trouxe novos desafios, especialmente relacionados à densidade de informações geradas em tempo real. Nesse cenário, a integração entre plataformas passou de um diferencial competitivo para uma necessidade entre empresas que buscam eficiência e sustentabilidade econômica.

Segundo André Luiz Ota, CEO da Ikonn, empresa especializada em soluções de telemetria e rastreamento, o maior desafio enfrentado atualmente pelas companhias é o chamado "apagão de dados", causado por sistemas legados que não se comunicam. "Antigamente, o desafio era físico: deslocar a carga. Hoje, o desafio é informacional: como processar a densidade de dados gerada em tempo real? Quem busca o melhor sistema de rastreamento já entendeu que a ferramenta precisa ser capaz de filtrar o ruído e entregar apenas o que é decisivo para a operação", afirma.

Um relatório da Business Research Insights reforça essa tendência ao estimar que o mercado global de software de rastreamento deve dobrar nos próximos dez anos, passando de US$ 10,05 bilhões em 2026 para cerca de US$ 20,96 bilhões até 2035. O estudo aponta ainda que quase 48% das empresas já integram software de rastreamento de ativos com plataformas de ERP e inteligência de negócios (Analytics).

Para Ota, essa integração é vital para a sobrevivência econômica das operações. "Uma plataforma de rastreamento que opera isolada cria o que chamamos de ‘ilha de informação’. Quando o rastreamento não conversa com o ERP, o gestor precisa de intervenção manual para cruzar dados de faturamento com dados de entrega, o que gera erro humano e latência. Sem integração, a empresa sofre de uma obesidade operacional que drena a agilidade necessária para competir", avalia.

Os impactos de uma operação não integrada são significativos. De acordo com o executivo, além do aumento invisível do custo operacional, há também uma perda de produtividade causada pela falta de sincronia entre sistemas. "Estimo que operações desintegradas percam até 20% de sua capacidade produtiva apenas na falha de sincronia entre sistemas", identifica.

Na prática, integrar sistemas como ERP, gestão de pátio e plataformas de rastreamento significa criar uma "Única Fonte da Verdade", eliminando a necessidade de planilhas paralelas e garantindo previsibilidade ao cliente final. "Se um sensor de abertura de baú é acionado, essa informação deve atualizar instantaneamente o status da nota fiscal no ERP e liberar o gate no sistema de pátio. É a automação da confiança", informa Ota.

O papel dos sistemas de rastreamento dentro de uma operação logística moderna também mudou. O executivo ressalta que eles deixaram de ser acessórios de segurança para se tornarem o "cérebro" da operação, fornecendo dados de alta fidelidade que alimentam todo o ecossistema. "Uma plataforma de rastreamento moderno não apenas localiza, mas também analisa o comportamento do motorista, a saúde do motor e o cumprimento de metas de tempo, fornecendo a inteligência de base necessária para que todas as outras ferramentas possam operar com precisão", explica.

Além da eficiência operacional, Ota enfatiza que a integração de sistemas pode impactar diretamente o valor de mercado das empresas. "Uma operação que utiliza a melhor plataforma de rastreamento integrada ao seu ecossistema gera o que chamamos de Arquitetura Focada em Equity. Na prática, você está construindo um ativo digital proprietário. A integração não apenas corta custos, como também valoriza o patrimônio para uma futura fusão ou venda".

O especialista alerta ainda para o erro mais comum cometido por gestores ao escolher uma plataforma de rastreamento: optar por ecossistemas fechados. "O maior erro é construir um castelo em terreno alugado. Muitos optam por plataformas que parecem completas, mas que não oferecem soberania sobre os dados. A melhor plataforma deve ser agnóstica e aberta, permitindo que o empresário dite o ritmo da sua própria inovação", salienta.

Diante desse quadro, a Ikonn mantém uma área dedicada à análise de tendências e desenvolvimento de novas tecnologias, aplicando os insights diretamente em sua plataforma corporativa. "Nossa arquitetura é Cloud-Native e desenhada para ser um camaleão tecnológico, facilitando a integração via APIs robustas com qualquer ERP ou sistema de gestão do mercado. Aplicamos o conceito de Zero-Bloat Engineering para garantir que nossa plataforma seja leve, rápida e estável, independentemente da escala", conclui.

Para saber mais, basta acessar: http://www.ikonn.com.br﻿

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Rafael Douglas
Tecnologia Há 4 horas

Mineiro é o professor de tecnologia mais jovem do Brasil

RankBrasil elenca o empresário e educador de Minas Gerais, Rafael Douglas, para o posto por ter começado sua trajetória profissional aos 16 anos e ...
Tecnologia Há 5 horas

ABB registra recorde de pedidos no primeiro trimestre do ano

Resultado faz CEO rever para cima receita projetada para 2026
Tecnologia Há 5 horas

ABB convoca estudantes de Engenharia para desafio

Empresa abre vagas para programa que propõe a estudantes criar projetos de melhoria contínua nas fábricas da ABB, com possibilidade de efetivação
Tecnologia Há 6 horas

ABB tem vagas de estágio em São Paulo e Sorocaba

Dirigidas a estudantes de diversos cursos, inscrições seguem abertas somente no site da empresa até 4 de maio

 InfinitePay/Divulgação
Tecnologia Há 7 horas

InfinitePay é destaque em ranking de experiência do cliente

Plataforma de serviços financeiros da CloudWalk alcança o melhor índice entre as 15 maiores instituições financeiras do país avaliadas pelo Banco C...

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 21°
Sensação
1.14 km/h Vento
75% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h58 Nascer do sol
18h06 Pôr do sol
Quarta
15° 10°
Quinta
24° 11°
Sexta
26° 14°
Sábado
23° 17°
Domingo
24° 13°
Últimas notícias
Agricultura Há 3 horas

Governo do Estado acompanha, em Brasília, as discussões do projeto de renegociação das dívidas dos produtores rurais
Economia Há 3 horas

Embraer registra aumento de 22% em pedidos no primeiro trimestre
Geral Há 3 horas

MPRJ acompanha investigações sobre morte de empresário por policiais
Tecnologia Há 4 horas

Mineiro é o professor de tecnologia mais jovem do Brasil
Tecnologia Há 5 horas

ABB registra recorde de pedidos no primeiro trimestre do ano

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,98 -0,12%
Euro
R$ 5,83 -0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 405,275,92 -0,06%
Ibovespa
189,578,80 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 3000 (25/04/26)
22
23
36
40
52
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7011 (27/04/26)
09
24
31
45
55
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3671 (27/04/26)
01
03
04
05
06
07
09
10
12
13
15
16
17
18
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2917 (27/04/26)
03
04
05
07
09
17
20
23
27
31
42
44
47
51
65
85
90
95
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2950 (27/04/26)
02
09
12
26
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias