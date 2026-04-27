Escovas técnicas integram rotinas de higiene em farmácias

A indústria farmacêutica brasileira projeta crescimento de 10,6% em 2026, consolidando o país entre os dez maiores mercados globais, conforme estimativas apresentadas pela consultoria IQVIA no Fórum Expectativas promovido pelo Sindusfarma. O avanço do setor, impulsionado por genéricos, biossimilares e ampliação do acesso a medicamentos, reforça a necessidade de estruturas físicas adequadas e rotinas rigorosas de limpeza nos estabelecimentos farmacêuticos.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estabelece, por meio da RDC nº 44/2009, as Boas Práticas Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de serviços em farmácias e drogarias, o que inclui a higienização adequada de equipamentos e utensílios utilizados nos processos internos. Nesse contexto, as escovas para farmácias cumprem papel técnico na limpeza de recipientes, tubulações, vidrarias e superfícies internas de difícil acesso, características comuns nos ambientes de manipulação e dispensação.

Os modelos desenvolvidos para o ambiente farmacêutico são fabricados com cerdas de nylon atóxico e hastes resistentes a agentes químicos de limpeza, materiais compatíveis com os protocolos de desinfecção utilizados no setor. A variedade de formatos disponíveis atende a diferentes tipos de recipientes e equipamentos, desde frascos de manipulação até utensílios de laboratório interno.

Para Jefferson Weinberger, diretor comercial na Weinberger, "a limpeza correta dos equipamentos não é apenas uma exigência regulatória — é uma etapa diretamente ligada à segurança do medicamento manipulado e à saúde do paciente". O profissional observa ainda que instrumentos inadequados comprometem a eficácia da higienização, mesmo quando os demais protocolos são cumpridos. Com o setor farmacêutico em expansão e a fiscalização sanitária cada vez mais ativa, a adoção de ferramentas técnicas específicas tende a se tornar parte consolidada das rotinas de conformidade nos estabelecimentos do segmento.