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Santuário em Nonoai prepara programação da 62ª Romaria em honra aos Beatos Manuel e Adílio

Celebração ocorre de 7 a 17 de maio, com missas, procissões e diversas atividades de fé e peregrinação

Por: Andre Eberhardt Fonte: Com informações Grupo Chiru
27/04/2026 às 10h56
Santuário em Nonoai prepara programação da 62ª Romaria em honra aos Beatos Manuel e Adílio
(Foto: Divulgação)

O Santuário Diocesano Beatos Manuel e Adílio, ligado à Paróquia Nossa Senhora da Luz, divulgou a programação oficial da 62ª Romaria em honra aos Beatos Manuel e Adílio, que será realizada entre os dias 7 e 17 de maio, em Nonoai.

A romaria contará com uma intensa agenda religiosa, reunindo fiéis de toda a região em momentos de fé, devoção e espiritualidade. Além das celebrações eucarísticas, a programação inclui novena, confissões, bênçãos individuais, procissão luminosa e a participação de peregrinações tradicionais como a Cavalgada da Fé, a Ciclo Romaria e a Moto Romaria.

A organização convida comunidades, famílias e grupos de peregrinos a se mobilizarem para participar da programação.

Programação

De 7 a 14 de maio
19 horas – Novena e Santa Missa

15 de maio (sexta-feira)
15 horas – Santa Missa com bênção da saúde
19 horas – Novena e Santa Missa

16 de maio (sábado)
7 horas – Santa Missa
9 horas – Santa Missa
10h15 – Chegada da Ciclo Romaria
11 horas  – Santa Missa
14h30 – Chegada da Cavalgada da Fé
15 horas  – Santa Missa
17 horas  – Chegada da Moto Romaria
18h30 – Procissão luminosa
19 horas  – Santa Missa

Durante toda a romaria haverá confissões e bênçãos individuais.

17 de maio (domingo)
6 horas  – Santa Missa
8 horas  – Santa Missa
10 horas  – Santa Missa
14 horas – Santa Missa com bênção da saúde e encerramento da romaria

A Romaria em honra aos Beatos Manuel e Adílio é uma das mais tradicionais manifestações religiosas do Norte do Estado, reunindo milhares de fiéis todos os anos em Nonoai.



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