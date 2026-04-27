Santuário em Nonoai prepara programação da 62ª Romaria em honra aos Beatos Manuel e Adílio

O Santuário Diocesano Beatos Manuel e Adílio, ligado à Paróquia Nossa Senhora da Luz, divulgou a programação oficial da 62ª Romaria em honra aos Beatos Manuel e Adílio, que será realizada entre os dias 7 e 17 de maio, em Nonoai.

A romaria contará com uma intensa agenda religiosa, reunindo fiéis de toda a região em momentos de fé, devoção e espiritualidade. Além das celebrações eucarísticas, a programação inclui novena, confissões, bênçãos individuais, procissão luminosa e a participação de peregrinações tradicionais como a Cavalgada da Fé, a Ciclo Romaria e a Moto Romaria.

A organização convida comunidades, famílias e grupos de peregrinos a se mobilizarem para participar da programação.

Programação

De 7 a 14 de maio

19 horas – Novena e Santa Missa