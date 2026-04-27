Santuário em Nonoai prepara programação da 62ª Romaria em honra aos Beatos Manuel e Adílio
Celebração ocorre de 7 a 17 de maio, com missas, procissões e diversas atividades de fé e peregrinação
Por: Andre EberhardtFonte: Com informações Grupo Chiru
27/04/2026 às 10h56
O Santuário Diocesano Beatos Manuel e Adílio, ligado à Paróquia Nossa Senhora da Luz, divulgou a programação oficial da 62ª Romaria em honra aos Beatos Manuel e Adílio, que será realizada entre os dias 7 e 17 de maio, em Nonoai.
A romaria contará com uma intensa agenda religiosa, reunindo fiéis de toda a região em momentos de fé, devoção e espiritualidade. Além das celebrações eucarísticas, a programação inclui novena, confissões, bênçãos individuais, procissão luminosa e a participação de peregrinações tradicionais como a Cavalgada da Fé, a Ciclo Romaria e a Moto Romaria.
A organização convida comunidades, famílias e grupos de peregrinos a se mobilizarem para participar da programação.
Programação
De 7 a 14 de maio 19 horas – Novena e Santa Missa
15 de maio (sexta-feira) 15 horas – Santa Missa com bênção da saúde 19 horas – Novena e Santa Missa
16 de maio (sábado) 7 horas – Santa Missa 9 horas – Santa Missa 10h15 – Chegada da Ciclo Romaria 11 horas – Santa Missa 14h30 – Chegada da Cavalgada da Fé 15 horas – Santa Missa 17 horas – Chegada da Moto Romaria 18h30 – Procissão luminosa 19 horas – Santa Missa
Durante toda a romaria haverá confissões e bênçãos individuais.
17 de maio (domingo) 6 horas – Santa Missa 8 horas – Santa Missa 10 horas – Santa Missa 14 horas – Santa Missa com bênção da saúde e encerramento da romaria
A Romaria em honra aos Beatos Manuel e Adílio é uma das mais tradicionais manifestações religiosas do Norte do Estado, reunindo milhares de fiéis todos os anos em Nonoai.
■ Notícias no WhatsApp: Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.