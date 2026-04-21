Doze anos depois: veja como estão os condenados pela morte do menino Bernardo

Em 2019, quatro pessoas foram condenadas, por meio do Tribunal do Júri, pela morte do menino: o pai, Leandro Boldrini; a madrasta, Graciele Ugulini; a amiga da madrasta, Edelvânia Wirganovicz; e o irmão dela, Evandro Wirganovicz.

O pai, a madrasta e a amiga foram denunciados por homicídio quadruplamente qualificado (motivos torpe e fútil, emprego de veneno e recurso que dificultou a defesa da vítima). Já Evandro foi condenado por homicídio simples. Todos foram acusados de ocultação de cadáver.

Graciele Ugulini , a madrasta, recebeu pena de 34 anos e sete meses de prisão.

, a madrasta, recebeu pena de 34 anos e sete meses de prisão. Leandro Boldrini , o pai, foi condenado a 33 anos e oito meses de prisão.

, o pai, foi condenado a 33 anos e oito meses de prisão. Edelvânia Wirganovicz , a amiga, foi condenada a 22 anos e 10 meses de prisão.

, a amiga, foi condenada a 22 anos e 10 meses de prisão. Evandro Wirganovicz, o irmão de Edelvânia, foi sentenciado a nove anos e seis meses em regime semiaberto.

Em julho de 2025, a Justiça do RS aumentou as penas impostas em primeira instância contra Boldrini e Graciele para 13 anos e 15 dias de reclusão por tortura, em regime fechado, e quatro anos, nove meses e 15 dias de detenção por abandono material, em regime semiaberto. O crime de submissão a vexame e constrangimento foi extinto por prescrição.

Onde estão?

Leandro Boldrini, o pai





Caso Bernardo: pai da vítima, Leandro Boldrini, é réu em júri — Foto: Reprodução/RBS TV







A execução da pena ocorre em regime semiaberto, com saída temporária deferida. Segundo informações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), ele não possui trabalho externo autorizado até esta publicação e não apresentou carta de emprego ou pedido formal para exercer atividade fora do sistema prisional.

Em fevereiro de 2025, Boldrini foi desligado do Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) após ter o registro médico cassado. Ele havia sido selecionado, em 2024, para uma vaga no programa de residência médica da instituição. A cassação foi determinada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), após recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul contra uma decisão anterior do Conselho Regional de Medicina (Cremers), que havia absolvido Boldrini em processo ético-profissional.

Com a decisão, Boldrini ficou impedido de exercer a medicina, teve os sistemas de acesso e o crachá do hospital cancelados e não poderá mais ingressar na instituição como profissional da área.

Graciele Ugulini, a madrasta



Graciele Ugulini — Foto: reprodução