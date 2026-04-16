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Edegar Pretto será vice em chapa com Juliana Brizola ao governo do RS

Decisão atende articulação nacional e reforça apoio à reeleição do presidente Lula.

Por: Marcelino Antunes Fonte: GZH
16/04/2026 às 09h55 Atualizada em 16/04/2026 às 09h58
Edegar Pretto será vice em chapa com Juliana Brizola ao governo do RS
(Foto: Camila Hermes / Agencia RBS)

O ex-deputado Edegar Pretto, do PT, confirmou nesta quinta-feira, 16 de abril, que integrará como candidato a vice-governador a chapa liderada por Juliana Brizola, do PDT, na disputa pelo Palácio Piratini. A definição ocorreu após articulações políticas e alinhamento com lideranças nacionais do partido.

A decisão foi consolidada na noite de quarta-feira, após Pretto aceitar o convite feito a partir de tratativas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em encontro realizado no início da semana, em Brasília.

Mesmo aderindo à composição, Pretto destacou que mantém suas posições políticas e defende que a coligação assuma de forma clara o compromisso com a reeleição de Lula, além de apresentar propostas renovadoras para o Rio Grande do Sul.

O petista já havia anunciado recentemente a retirada de sua pré-candidatura ao governo estadual, passando a apoiar Juliana Brizola, em cumprimento à orientação da direção nacional do partido. A decisão foi comunicada após reunião com lideranças políticas em Porto Alegre.

Debates internos

Após intensas discussões que se estenderam por mais de duas horas, o diretório estadual do PT aprovou um documento com diretrizes sobre a aliança com o PDT. A resolução, composta por diversos pontos, reforça a importância do cenário político atual e a necessidade de união em torno da reeleição do presidente.

No acordo, os integrantes do partido se comprometem a apoiar a candidatura de Juliana Brizola, condicionando o alinhamento à adoção de pautas defendidas pelo governo federal e também às propostas apresentadas por Pretto durante a pré-campanha.

 

 

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