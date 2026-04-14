Terça, 14 de Abril de 2026
17°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Esforço físico pode romper aneurisma, afirma neurocirurgião

Especialista explica quais condições cerebrovasculares são agravadas pelo exercício e quais cuidados devem ser adotados antes de treinar.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
14/04/2026 às 17h54
Esforço físico pode romper aneurisma, afirma neurocirurgião
Divulgação / Feres Chaddad

A relação entre atividade física e saúde cerebrovascular é tema de crescente atenção na medicina. A prática regular de exercícios, incluindo a musculação, é amplamente reconhecida como benéfica para o organismo — controla a pressão arterial, melhora a função cardiovascular e reduz o risco de diversas doenças. No entanto, em determinadas condições cerebrovasculares, o esforço físico pode representar um fator de risco importante.

Aneurismas, malformações arteriovenosas (MAVs) e cavernomas são condições que, quando se rompem, causam hemorragias intracranianas que podem ser fatais. Por isso, a avaliação médica prévia à prática de exercícios é fundamental para pessoas que convivem com essas condições ou apresentam sintomas relacionados a elas.

Feres Chaddad, professor da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e chefe da Neurocirurgia Vascular do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, explica que a elevação súbita da pressão arterial ocasionada pela prática de exercício físico, apesar de fisiologicamente esperada, em pacientes cujos vasos cerebrais estão enfraquecidos, pode ter consequências graves. "A pressão alta provocada por esforços intensos pode, em alguns casos, precipitar o rompimento de aneurismas, cavernomas ou MAVs".

Segundo o especialista, diferentes tipos de exercícios podem estar associados ao rompimento de diferentes doenças cerebrovasculares, como os aeróbicos (corrida), por exemplo, que parecem favorecer o rompimento de aneurismas cerebrais, especialmente quando já há uma fragilidade na parede do vaso. "Atendi alguns casos em que pacientes tiveram o rompimento de aneurisma durante a realização de uma corrida na esteira. Também tenho observado casos de pacientes com MAV que evoluíram com ruptura após a prática de musculação", relembra Feres Chaddad. "Entretanto, até o momento, não há evidências na literatura que estabeleçam uma correlação direta entre a prática de atividades físicas e o rompimento de MAVs", completa.

Das pesquisas recentes sobre o tema, uma apontou a associação entre atividade física intensa e ruptura de aneurisma, embora o risco absoluto seja baixo. A revisão "Strenuous Activity and Intracranial Aneurysm Rupture: Mechanisms, Epidemiology, and Clinical Implications" aponta que a atividade física intensa desencadeia múltiplas alterações fisiológicas que, teoricamente, aumentam o risco de ruptura de aneurisma, incluindo elevações agudas da pressão arterial, vasoconstrição cerebral induzida por hiperventilação e picos de pressão intracraniana relacionados à manobra de Valsalva (levantamento de peso e/ou atividade sexual).

Estudos epidemiológicos relatam um aumento de 2,4 a 11,6 vezes no risco de ruptura durante esforço vigoroso. Atividades que envolvem a manobra de Valsalva apresentam risco particularmente elevado. As recomendações individualizadas de atividade física devem equilibrar o risco de ruptura com os benefícios cardiovasculares do exercício.

"Também é importante que pessoas que não foram diagnosticadas com essas condições, mas que apresentam sintomas que possam estar relacionados com as doenças, como dores de cabeça constantes, tontura e visão embaçada, procurem uma avaliação médica antes da prática de exercícios", argumenta Feres Chaddad. 

Segundo o especialista, exames de imagem podem ajudar no diagnóstico. "Quando indicadas, a angiotomografia ou a angiorressonância são fundamentais para detectar alterações silenciosas, como aneurismas, cavernomas e MAVs. Identificar essas condições precocemente permite o tratamento adequado, seja por cirurgia e/ou procedimentos endovasculares", conclui.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Ligue 1
Entretenimento Há 2 horas

Ligue 1 McDonald’s chega ao Rio de Janeiro com PSG x OL

Em parceria com a CazéTV, emissora oficial da Ligue 1 McDonald’s no Brasil, a liga francesa de futebol profissional chega ao Rio de Janeiro com uma...

 Foto de Alex Reipert
Entretenimento Há 1 dia

Galeria O Jardim apresenta “Fotógrafos da Mooca”

Exposição “Fotógrafos da Mooca” ocorre até o dia 23 de abril, na Galeria O Jardim, em São Paulo, com cerca de 30 fotografias e curadoria de Renato ...

 MS Club
Entretenimento Há 1 dia

MusicStream e Distro Direct abrem escritório no Brasil

A MusicStream abriu seu primeiro escritório no Brasil com um investimento inicial de R$ 100 milhões, direcionado a parcerias com selos, gravadoras ...

 vecteezy
Entretenimento Há 1 dia

Mídia digital avança e amplia acesso à informação

Expansão da internet e mudanças no consumo de notícias impulsionam crescimento de portais digitais no Brasil e reorganizam o equilíbrio entre mídia...

 Ibramed
Entretenimento Há 1 dia

Estética auxilia cuidados após uso de canetas emagrecedoras

Crescimento das buscas por medicamentos para perda de peso e mudanças de hábitos no Brasil ampliam debate sobre efeitos físicos do emagrecimento ac...

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 29°
24° Sensação
1.27 km/h Vento
75% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h51 Nascer do sol
18h19 Pôr do sol
Quarta
25° 18°
Quinta
25° 17°
Sexta
27° 16°
Sábado
27° 14°
Domingo
30° 13°
Últimas notícias
Senado Federal Há 2 minutos

CPI do Crime Organizado termina sem relatório final
Justiça Há 2 minutos

Fachin repudia pedido de indiciamento de ministros da Corte pela CPI
Tecnologia Há 18 minutos

Soprano encerra a Feicon 2026 com novidades
Esportes Há 18 minutos

João Fonseca vence estreia em Munique e disputa oitavas nesta quarta
Senado Federal Há 18 minutos

Camilo Santana destaca novo PNE com metas para a próxima década

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 -0,05%
Euro
R$ 5,89 +0,28%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,70%
Bitcoin
R$ 392,221,81 +1,27%
Ibovespa
198,657,33 pts 0.33%
Mega-Sena
Concurso 2995 (11/04/26)
08
29
42
49
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7000 (13/04/26)
20
30
53
56
64
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3660 (13/04/26)
01
02
05
06
07
08
10
11
12
14
17
18
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2911 (13/04/26)
01
08
10
13
17
20
27
29
31
33
36
39
42
47
49
55
61
68
79
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2944 (13/04/26)
11
13
17
29
30
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias