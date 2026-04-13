Segunda, 13 de Abril de 2026
16°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

MusicStream e Distro Direct abrem escritório no Brasil

A MusicStream abriu seu primeiro escritório no Brasil com um investimento inicial de R$ 100 milhões, direcionado a parcerias com selos, gravadoras ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
13/04/2026 às 17h13
MusicStream e Distro Direct abrem escritório no Brasil
MS Club

A MusicStream e a Distro Direct abriram seu primeiro escritório no Brasil com um investimento inicial de R$ 100 milhões, direcionado a parcerias com selos, gravadoras e grandes projetos. Considerada uma das principais plataformas de distribuição e agregação musical da América Latina, a empresa inicia sua operação no país em 2026, com planos de ampliação para outros territórios da América Latina em 2027 e 2028.

A iniciativa é resultado da parceria da MusicStream com a australiana GYRO.Group e a plataforma de distribuição white-label DistroDirect. Com isso, a empresa se consolida como uma das maiores agregadoras e distribuidoras do país, com foco em serviços premium, combate à pirataria e gestão internacional de catálogos.

A unidade da MusicStream no Brasil está estrategicamente localizada em Santos, em São Paulo. À frente da operação na América Latina está Samuel Fernandes, CEO e representante das marcas na região. A equipe inicial conta com nove profissionais, com perspectiva de expansão para 20 até o fim do ano.

Inauguração do escritório

O escritório em Santos foi inaugurado no fim de março, com um evento para veículos de mídia local e agentes da indústria musical. DJ Marlboro, Stevie B e Ivo Pessoa marcaram presença, assim como representantes de labels de funk e selos independentes.

"Há anos que representamos artistas e selos incríveis no Brasil, mas abrir as nossas portas aqui é uma declaração de intenções", pontua Andy Irvine, CEO do GYRO.Group. "Estamos aqui para construir algo duradouro com a comunidade musical, conectar talentos locais incríveis com oportunidades globais e fazer isso com a infraestrutura e a expertise que artistas e selos merecem", completa.

Sobre a MusicStream

A Music Stream é uma distribuidora digital com foco em gestão, manutenção e ampliação de catálogos musicais digitais. A empresa conta com um setor exclusivo de copyright e combate à pirataria, em que o foco é garantir proteção ativa de catálogos e assegurar a continuidade dos projetos dos artistas representados.

Trabalha também na gestão de obras musicais e composições, recolhendo direitos de autores no meio digital, como direitos fonomecânicos digitais e recuperação de créditos retidos no digital.

"Nossa proposta é ir além da distribuição. Queremos ser um parceiro estratégico e permanente para artistas, autores, editoras e gravadoras, protegendo seu patrimônio, ampliando sua presença global e garantindo que cada centavo gerado chegue a quem de direito", afirma Samuel Fernandes, o CEO da empresa.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
vecteezy
Entretenimento Há 2 horas

Mídia digital avança e amplia acesso à informação

Expansão da internet e mudanças no consumo de notícias impulsionam crescimento de portais digitais no Brasil e reorganizam o equilíbrio entre mídia...

 Ibramed
Entretenimento Há 2 horas

Estética auxilia cuidados após uso de canetas emagrecedoras

Crescimento das buscas por medicamentos para perda de peso e mudanças de hábitos no Brasil ampliam debate sobre efeitos físicos do emagrecimento ac...

 Chat GPT
Entretenimento Há 3 dias

Tênis de mesa cresce e se consolida como tendência esportiva

Impulsionado por resultados internacionais e maior interesse do público, o tênis de mesa cresce no Brasil. A modalidade ganha visibilidade, movimen...

 Rogério Cassimiro
Entretenimento Há 3 dias

Dia do Livro: São Paulo se destaca pelos espaços de leitura

Diante dos desafios encontrados no cenário da leitura em todo o país, bibliotecas e centros culturais paulistas ampliam o acesso por meio de experi...

 Canva
Entretenimento Há 3 dias

Canal Palmeiras 90+ atinge 45 mil contas em tempo recorde

Com origem no YouTube, o projeto do criador Henrique Almeida expande para o Instagram com alto engajamento, conectando anunciantes a um público mas...

Tenente Portela, RS
25°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 26°
25° Sensação
0.14 km/h Vento
67% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h50 Nascer do sol
18h20 Pôr do sol
Terça
27° 17°
Quarta
26° 18°
Quinta
22° 17°
Sexta
25° 14°
Sábado
27° 12°
Últimas notícias
Sociedade Há 3 minutos

Luto pode aumentar risco de doenças e afetar a saúde
Economia Há 3 minutos

Nova versão do Desenrola será lançada após viagem de Lula, diz Durigan
Política Há 3 minutos

Lula lidera comitiva à Europa para encontros políticos e comerciais
Tecnologia Há 18 minutos

IA na educação é tema de Summit na Bett Brasil 2026
Senado Federal Há 18 minutos

Fato: Lei Felca existe? Veja o que o Senado aprovou sobre proteção digital de crianças

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,00 -0,15%
Euro
R$ 5,87 +0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,78%
Bitcoin
R$ 387,572,68 +0,08%
Ibovespa
198,000,70 pts 0.34%
Mega-Sena
Concurso 2995 (11/04/26)
08
29
42
49
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6999 (11/04/26)
02
03
24
29
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3659 (11/04/26)
03
05
06
07
08
09
10
11
13
14
15
16
17
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2910 (10/04/26)
00
05
06
07
10
14
16
23
28
51
53
54
55
60
67
75
80
83
86
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2943 (10/04/26)
09
16
18
20
23
28
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias