MusicStream e Distro Direct abrem escritório no Brasil

A MusicStream e a Distro Direct abriram seu primeiro escritório no Brasil com um investimento inicial de R$ 100 milhões, direcionado a parcerias com selos, gravadoras e grandes projetos. Considerada uma das principais plataformas de distribuição e agregação musical da América Latina, a empresa inicia sua operação no país em 2026, com planos de ampliação para outros territórios da América Latina em 2027 e 2028.

A iniciativa é resultado da parceria da MusicStream com a australiana GYRO.Group e a plataforma de distribuição white-label DistroDirect. Com isso, a empresa se consolida como uma das maiores agregadoras e distribuidoras do país, com foco em serviços premium, combate à pirataria e gestão internacional de catálogos.

A unidade da MusicStream no Brasil está estrategicamente localizada em Santos, em São Paulo. À frente da operação na América Latina está Samuel Fernandes, CEO e representante das marcas na região. A equipe inicial conta com nove profissionais, com perspectiva de expansão para 20 até o fim do ano.

O escritório em Santos foi inaugurado no fim de março, com um evento para veículos de mídia local e agentes da indústria musical. DJ Marlboro, Stevie B e Ivo Pessoa marcaram presença, assim como representantes de labels de funk e selos independentes.

"Há anos que representamos artistas e selos incríveis no Brasil, mas abrir as nossas portas aqui é uma declaração de intenções", pontua Andy Irvine, CEO do GYRO.Group. "Estamos aqui para construir algo duradouro com a comunidade musical, conectar talentos locais incríveis com oportunidades globais e fazer isso com a infraestrutura e a expertise que artistas e selos merecem", completa.

A Music Stream é uma distribuidora digital com foco em gestão, manutenção e ampliação de catálogos musicais digitais. A empresa conta com um setor exclusivo de copyright e combate à pirataria, em que o foco é garantir proteção ativa de catálogos e assegurar a continuidade dos projetos dos artistas representados.

Trabalha também na gestão de obras musicais e composições, recolhendo direitos de autores no meio digital, como direitos fonomecânicos digitais e recuperação de créditos retidos no digital.

"Nossa proposta é ir além da distribuição. Queremos ser um parceiro estratégico e permanente para artistas, autores, editoras e gravadoras, protegendo seu patrimônio, ampliando sua presença global e garantindo que cada centavo gerado chegue a quem de direito", afirma Samuel Fernandes, o CEO da empresa.