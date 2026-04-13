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Mídia digital avança e amplia acesso à informação

Expansão da internet e mudanças no consumo de notícias impulsionam crescimento de portais digitais no Brasil e reorganizam o equilíbrio entre mídia...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
13/04/2026 às 16h28
Mídia digital avança e amplia acesso à informação
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O avanço da conectividade no Brasil tem impulsionado uma transformação estrutural no consumo de informação e ampliado o papel de diferentes camadas da mídia no país. Dados do Comitê Gestor da Internet indicam que o acesso à internet em domicílios urbanos saltou de 13% para 85% em duas décadas, consolidando o ambiente digital como principal meio de distribuição de conteúdo.

Esse cenário redefine o equilíbrio entre veículos tradicionais, grandes portais digitais e iniciativas independentes. Segundo o Digital News Report 2025, do Reuters Institute, o consumo de notícias online já é predominante entre brasileiros, evidenciando a migração da audiência para o ambiente digital.

A estrutura da mídia no Brasil passa a se organizar em diferentes níveis de atuação:

Líderes de audiência (portais generalistas)

Dados de audiência digital com base em levantamento da Comscore mostram que plataformas como g1, UOL, Metrópoles e outros portais nacionais concentram grande volume de tráfego e operam com cobertura ampla, combinando notícias, entretenimento e atualização em tempo real. Levantamento divulgado pelo próprio portal Metrópoles indica sua liderança em ranking de veículos digitais, seguido por outros grandes players do setor, evidenciando a concentração de audiência em portais generalistas no ambiente online.

Credibilidade e mídia tradicional (jornais e TV)

Veículos como CNN Brasil, SBT News, Folha de S.Paulo, O Globo e Estadão mantêm forte influência editorial, especialmente em política, economia e cobertura institucional, além de expandirem sua presença no ambiente digital.

Mídia segmentada e alternativa

Nesse grupo, ganham espaço tanto veículos de linha editorial específica quanto portais digitais independentes. Exemplos incluem Brasil 247, Gazeta do Povo e ICL Notícias, além de plataformas que operam com foco em negócios, inovação e interesse público, como Brasil Agora, Agência News, Mercurios, O Mundo Hoje e Rede Alcateia. O avanço do segmento digital, segundo análise do Observatório da Imprensa, tem contribuído para a expansão de iniciativas jornalísticas online e para o fortalecimento de novos portais de notícias no Brasil. Nesse contexto, portais digitais ampliam sua presença nacional por meio da distribuição online e da diversificação de conteúdos informativos.

Esses portais integram uma nova camada do ecossistema informativo, caracterizada pela descentralização da produção de conteúdo e pela capacidade de alcançar públicos diversos por meio de mecanismos digitais. A atuação dessas plataformas ocorre, em grande parte, de forma complementar à mídia tradicional, ampliando o acesso à informação em diferentes regiões.

O crescimento dessas iniciativas também se relaciona com a lacuna de cobertura jornalística no país. Levantamento do Atlas da Notícia, divulgado pelo Observatório da Imprensa, indica que a expansão do ambiente digital tem contribuído para reduzir áreas com baixa presença de veículos jornalísticos.

Dados do Poder360 mostram que, ao mesmo tempo em que a mídia digital cresce, o Brasil registra o fechamento de centenas de veículos tradicionais nos últimos anos, reforçando a transição estrutural do setor.

"A digitalização amplia o acesso à informação e descentraliza a produção de conteúdo no país", afirma o jornalista Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro-Negro.

Em resposta a esse movimento, grandes grupos de comunicação têm ampliado investimentos em streaming, redes sociais e transmissão online, incluindo conteúdos ao vivo e eventos esportivos. Análise publicada pelo Brazil Economy aponta que o consumo digital tem transformado a forma de distribuição e acesso a conteúdos esportivos no país, impulsionando estratégias voltadas ao ambiente online.

O cenário atual aponta para uma mídia mais distribuída, na qual diferentes tipos de veículos coexistem e disputam atenção. "A tendência é de continuidade desse processo, com fortalecimento da mídia digital e maior diversidade de fontes de informação no Brasil", sustenta Gabriel Reis.

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