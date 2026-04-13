Segunda, 13 de Abril de 2026
16°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Estética auxilia cuidados após uso de canetas emagrecedoras

Crescimento das buscas por medicamentos para perda de peso e mudanças de hábitos no Brasil ampliam debate sobre efeitos físicos do emagrecimento ac...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
13/04/2026 às 16h09
Estética auxilia cuidados após uso de canetas emagrecedoras
Ibramed

O interesse por medicamentos utilizados para perda de peso, conhecidos popularmente como canetas emagrecedoras, tem crescido de forma significativa no Brasil. Levantamento divulgado pela CNN Brasil aponta que o país é o segundo no mundo em volume de buscas por termos como Mounjaro e Ozempic, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Os fármacos, originalmente desenvolvidos para o tratamento do diabetes tipo 2, passaram a ser amplamente discutidos no contexto do controle da obesidade e do emagrecimento.

Além da popularização do tema nas redes sociais e nos consultórios médicos, o fenômeno também tem gerado mudanças no comportamento das pessoas. Reportagem exibida pelo programa Balanço Geral, da Record, destacou que o uso dessas medicações já impacta inclusive o setor de alimentação fora do lar.

De acordo com a biomédica esteta e docente Rhayssa Ribeiro, o emagrecimento acelerado pode trazer benefícios metabólicos em determinados contextos clínicos, mas também provocar alterações corporais perceptíveis, como perda de volume em regiões específicas do corpo e mudanças na qualidade da pele.

Alterações físicas após perda de peso rápida

Segundo Rhayssa Ribeiro, entre as alterações observadas estão fenômenos popularizados nas redes sociais com nomes como "rosto de Ozempic" ou "bumbum de Mounjaro", termos usados para descrever a perda de volume em regiões faciais e corporais após emagrecimento rápido.

Compreender essas mudanças tem se tornado cada vez mais relevante para profissionais que atuam na área estética.

"Os hábitos da população estão mudando com a chegada dessas medicações. Muitas pessoas passam por uma perda de peso significativa em um curto intervalo de tempo, e isso pode refletir na qualidade da pele e no contorno corporal", afirma a biomédica.

Segundo a especialista, pacientes que passam por esse processo frequentemente buscam alternativas para melhorar a firmeza da pele e reorganizar os tecidos após o emagrecimento.

Tecnologias estéticas no acompanhamento

Nesse contexto, recursos da estética têm sido investigados como estratégias complementares para o cuidado com a pele e o tecido subcutâneo após processos de perda de peso significativa. Tecnologias que promovem aquecimento controlado dos tecidos e estimulam respostas fisiológicas relacionadas à reorganização das fibras dérmicas estão entre as abordagens estudadas em protocolos voltados à melhora da qualidade cutânea.

Entre essas tecnologias está a radiofrequência na frequência de 27,12 MHz, utilizada em diferentes áreas da estética para promover o aquecimento profundo dos tecidos.

Um estudo clínico que avaliou a viscoelasticidade da pele investigou os efeitos da radiofrequência bipolar de 27,12 MHz após seis sessões de tratamento em voluntárias adultas. Na pesquisa, foi utilizado um equipamento de radiofrequência bipolar de 27,12 MHz, modelo Hooke, desenvolvido pela indústria brasileira IBRAMED. As análises comparativas entre o período pré-tratamento e sete dias após a última sessão demonstraram diferenças estatisticamente significativas na extensibilidade da pele, parâmetro relacionado à firmeza cutânea.

Para a biomédica esteta e docente Rhayssa Ribeiro, compreender essas possibilidades terapêuticas torna-se relevante diante do novo perfil de pacientes que chegam às clínicas.

"Com o aumento do uso dessas medicações, muitos pacientes procuram tratamentos para melhorar a qualidade da pele após o emagrecimento. A estética pode atuar como complemento nesse processo, desde que o profissional compreenda as alterações fisiológicas envolvidas", pontua.

Discussão técnica ganha espaço na formação profissional

O avanço do uso das chamadas canetas emagrecedoras, evidenciado pelo aumento das buscas no Brasil, também tem ampliado o interesse por conteúdos educativos voltados à interface entre emagrecimento, saúde metabólica e estética.

Diante desse cenário, a biomédica esteta Rhayssa Ribeiro e a IBRAMED desenvolveram uma aula voltada a profissionais da estética e da saúde sobre os efeitos corporais associados ao uso dessas medicações.

O conteúdo está disponível gratuitamente até 20 de abril no IBRAMED Academy. Para acessar a aula, os profissionais devem realizar cadastro na página oficial do evento.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
MS Club
Entretenimento Há 1 hora

MusicStream e Distro Direct abrem escritório no Brasil

A MusicStream abriu seu primeiro escritório no Brasil com um investimento inicial de R$ 100 milhões, direcionado a parcerias com selos, gravadoras ...

 vecteezy
Entretenimento Há 2 horas

Mídia digital avança e amplia acesso à informação

Expansão da internet e mudanças no consumo de notícias impulsionam crescimento de portais digitais no Brasil e reorganizam o equilíbrio entre mídia...

 Chat GPT
Entretenimento Há 3 dias

Tênis de mesa cresce e se consolida como tendência esportiva

Impulsionado por resultados internacionais e maior interesse do público, o tênis de mesa cresce no Brasil. A modalidade ganha visibilidade, movimen...

 Rogério Cassimiro
Entretenimento Há 3 dias

Dia do Livro: São Paulo se destaca pelos espaços de leitura

Diante dos desafios encontrados no cenário da leitura em todo o país, bibliotecas e centros culturais paulistas ampliam o acesso por meio de experi...

 Canva
Entretenimento Há 3 dias

Canal Palmeiras 90+ atinge 45 mil contas em tempo recorde

Com origem no YouTube, o projeto do criador Henrique Almeida expande para o Instagram com alto engajamento, conectando anunciantes a um público mas...

Tenente Portela, RS
25°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 26°
25° Sensação
0.14 km/h Vento
67% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h50 Nascer do sol
18h20 Pôr do sol
Terça
27° 17°
Quarta
26° 18°
Quinta
22° 17°
Sexta
25° 14°
Sábado
27° 12°
Últimas notícias
Sociedade Há 3 minutos

Luto pode aumentar risco de doenças e afetar a saúde
Economia Há 3 minutos

Nova versão do Desenrola será lançada após viagem de Lula, diz Durigan
Política Há 3 minutos

Lula lidera comitiva à Europa para encontros políticos e comerciais
Tecnologia Há 18 minutos

IA na educação é tema de Summit na Bett Brasil 2026
Senado Federal Há 18 minutos

Fato: Lei Felca existe? Veja o que o Senado aprovou sobre proteção digital de crianças

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,00 -0,15%
Euro
R$ 5,87 +0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,78%
Bitcoin
R$ 387,572,68 +0,08%
Ibovespa
198,000,70 pts 0.34%
Mega-Sena
Concurso 2995 (11/04/26)
08
29
42
49
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6999 (11/04/26)
02
03
24
29
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3659 (11/04/26)
03
05
06
07
08
09
10
11
13
14
15
16
17
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2910 (10/04/26)
00
05
06
07
10
14
16
23
28
51
53
54
55
60
67
75
80
83
86
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2943 (10/04/26)
09
16
18
20
23
28
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias