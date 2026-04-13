Pesquisa aponta disputa acirrada e liderança de Lula na corrida presidencial

Levantamento do instituto Datafolha, divulgado neste mês, aponta um cenário de forte polarização na corrida presidencial de 2026, com liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno e disputas equilibradas em possíveis confrontos de segundo turno contra adversários.

Na pesquisa estimulada do primeiro turno, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos eleitores, Lula aparece com 39% das intenções de voto. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) surge em segundo lugar, com 35%, configurando empate técnico no limite da margem de erro.

Na sequência aparecem o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com 5%, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 4%. Renan Santos soma 2%, enquanto Aldo Rebelo e Cabo Daciolo registram 1% cada. Outros 10% afirmaram votar em branco, nulo ou em nenhum dos nomes, e 4% não souberam responder.

No cenário espontâneo, em que não é apresentada uma lista de candidatos, Lula lidera com 26%, seguido por Flávio Bolsonaro, que cresceu e chegou a 16%.

Cenários de segundo turno

O levantamento também testou diferentes projeções para o segundo turno, indicando disputas acirradas em todos os casos.

No confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro, o senador aparece numericamente à frente, com 46% das intenções de voto, enquanto o presidente registra 45%. Mesmo com a vantagem, há empate técnico dentro da margem de erro. Neste cenário, 8% disseram votar em branco, nulo ou em nenhum dos dois, e 1% não soube opinar.

Em uma eventual disputa entre Lula e Ronaldo Caiado, o presidente soma 45% contra 42% do governador goiano. A diferença também está dentro da margem de erro, caracterizando novo empate técnico. Os votos brancos, nulos ou nenhum totalizam 11%, enquanto 2% não souberam responder.

Já no cenário com Romeu Zema, Lula mantém 45% das intenções de voto, enquanto o governador mineiro aparece com 42%. Assim como nos demais cenários, o resultado indica equilíbrio. Brancos, nulos ou nenhum somam 11%, e 2% não souberam responder.

O segundo turno ocorre quando nenhum candidato atinge mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno. Nessa etapa, disputam apenas os dois mais votados, sendo eleito aquele que alcançar a maioria dos votos válidos, excluindo brancos e nulos.

Metodologia

A pesquisa Datafolha ouviu 2.004 eleitores com 16 anos ou mais, entre os dias 7 e 9 de abril, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi realizado com recursos próprios e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-03770/2026.

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