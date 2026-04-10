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Hospital Regional de São José celebra 30 anos de cirurgia bariátrica em Santa Catarina com simpósio

Foto: DivulgaçãoO Hospital Regional de São José (HRSJ), unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES), é referência e um dos pioneiros em ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
10/04/2026 às 16h18
Hospital Regional de São José celebra 30 anos de cirurgia bariátrica em Santa Catarina com simpósio
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação

O Hospital Regional de São José (HRSJ), unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES), é referência e um dos pioneiros em cirurgia bariátrica em Santa Catarina. Para celebrar os 30 anos de atuação na especialidade, o hospital realiza um simpósio nesta sexta-feira e sábado, 10 e 11, reunindo renomados profissionais de âmbito nacional na área.

O evento tem como objetivo disseminar as novas técnicas autorizadas na cirurgia bariátrica, além de promover a atualização dos profissionais de saúde sobre o cenário atual da especialidade. 

“A nossa unidade tem avançado significativamente em treinamentos e capacitações para os servidores, bem como adquirindo equipamentos modernos para garantir cirurgias mais seguras . O Governo do Estado tem investido em obras e melhorias estruturais, proporcionando mais conforto aos pacientes e aos profissionais de saúde”, destaca o diretor do HRSJ, Daywson Koerich.

O Hospital Regional Homero de Miranda Gomes é uma das unidades que prestam assistência de alta complexidade na área de obesidade. Possui equipe multidisciplinar composta por psiquiatras, endocrinologistas, nutricionistas, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos residentes e cirurgiões bariátricos reconhecidos no estado e que estarão no evento. 

Segundo o cirurgião do aparelho digestivo bariátrico do HRSJ, Marcos Túlio, aproximadamente 50 profissionais participaram da organização do simpósio e do debate. “Nossa equipe está engajada em promover o conhecimento e a troca de experiências, fortalecendo a assistência aos pacientes”, explica.

Acesso ao tratamento especializado

Santa Catarina dispõe de uma rede de atenção às pessoas com sobrepeso e obesidade, que integra ações desde a Atenção Primária à Saúde (APS) até a atenção especializada. Os pacientes devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima para avaliação. Se houver indicação de cuidado especializado, o encaminhamento será realizado para um hospital de referência.

Desde 2023, a SES tem reforçado a assistência hospitalar na área, com reajuste de valores por procedimento, habilitação de novos hospitais e expansão da rede. Já foram realizadas cerca de 3,9 mil cirurgias bariátricas e plásticas reparadoras, garantindo cobertura em todas as regiões de Santa Catarina. Somente em 2025, foram realizadas aproximadamente 2,3 mil cirurgias.

Programação do simpósio

Dia 10 de abril (sexta-feira)

– 18h30: Homenagem ao Prof. Dr. Nicolau Kruel  
– 19h: Palestra – “A história da Cirurgia Bariátrica no Brasil e em Santa Catarina”, com o Dr. Nilton Kawahara (SP)  
– 20h: Jantar de confraternização

Dia 11 de abril (sábado)

Cirurgias ao vivo
– 07h30: OAGB por videolaparoscopia, com o Dr. Felipe Koleski (Blumenau/SC)
– 10h: Bypass por videolaparoscopia, com os Drs. Nicholas Kruel e Nicolau Kruel (Florianópolis/SC)

Mais informações:
Josiane Ribeiro
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram @‌saude.sc

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