Pacientes do SUS com diabetes começam a receber insulina mais moderna

Pacientes do SUS, o Sistema Único de Saúde, com diabetes tipo 1 ou 2, que recebiam a insulina NPH vão receber agora a insulina glargina. O medicamento é mais moderno, de ação prolongada e que, na maioria dos casos, permite apenas uma aplicação diária, ao contrário de outros métodos terapêuticos que exigem até três administrações.

O público-alvo são pacientes de 2 a 18 anos incompletos com diabetes tipo 1 e pessoas com 70 anos ou mais com diabetes tipo 1 ou 2. O medicamento está sendo distribuído em postos de saúde e clínicas da família.

De acordo com o Ministério da Saúde, o tratamento com a glargina é mais eficaz: controla mais a glicemia, reduz o risco de hipoglicemia e ajuda na adesão e continuidade do tratamento.

Até a última segunda-feira, 13 de julho, haviam sido encaminhados mais de 254 mil tubetes de insulina glargina para 16 estados. Também foram distribuídas 52.350 canetas reutilizáveis para a aplicação do medicamento. A previsão é que todos os estados recebam os insumos até o fim deste mês.

A transição da NPH para a glargina vem de uma Parceria para o Desenvolvimento Produtivo, que viabiliza a produção nacional do medicamento e estoques mais seguros para o SUS.

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