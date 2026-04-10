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Samu implanta Unidade de Suporte Básico em Paulo Lopes

Fotos: Daniela Melo/SESMais um importante avanço na ampliação e qualificação do atendimento pré-hospitalar na Grande Florianópolis foi concretizado...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
10/04/2026 às 16h17
Samu implanta Unidade de Suporte Básico em Paulo Lopes
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Daniela Melo/SES

Mais um importante avanço na ampliação e qualificação do atendimento pré-hospitalar na Grande Florianópolis foi concretizado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) implantou, nesta sexta-feira, 10, uma Unidade de Suporte Básico (USB) no município de Paulo Lopes. Com essa unidade, o estado passa a contar com 105 ambulâncias básicas prestando atendimento de qualidade aos cidadãos.

Para Marcos Antônio Fonseca, superintendente de Urgência e Emergência, a implantação da unidade representa um passo importante para a melhoria do atendimento. “A chegada da USB em Paulo Lopes aumenta nossa capacidade de resposta e aproxima o serviço da população, o que é fundamental em casos de urgência, onde cada minuto faz diferença”, destaca.

O novo serviço na cidade vai reforçar a assistência em situações de urgência e emergência, garantindo mais agilidade no atendimento e maior cobertura à população da região. A iniciativa integra a estratégia de fortalecimento da rede de saúde, com foco na redução do tempo de resposta e na ampliação do acesso aos serviços essenciais.

“Este é um momento histórico para Paulo Lopes. A presença do Samu no município qualifica o atendimento e aumenta as chances de salvar mais vidas”, afirma Dionísio Medeiros, diretor da APH-Móvel.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A USB é equipada para atender ocorrências de menor complexidade. Conta com profissionais capacitados e estrutura adequada para prestar os primeiros atendimentos e encaminhar pacientes, quando necessário, a unidades de referência.

“Essa iniciativa, aguardada por tanto tempo, concretiza um anseio antigo. Durante meus oito anos como Secretária de Saúde, envidamos esforços para sua implantação. Acreditamos que a chegada do SAMU proporcionará um grande avanço. Anteriormente, dependíamos do apoio de Palhoça e Garopaba. Com o serviço, esperamos garantir maior segurança e rapidez no atendimento aos nossos pacientes”, agradece Fernanda Rodrigues Leite, prefeita de Paulo Lopes.

A implantação da nova unidade representa um avanço concreto na descentralização dos serviços de urgência, contribuindo para um atendimento mais rápido, eficiente e próximo da população. A medida reforça o compromisso com a melhoria contínua da saúde pública e com a garantia de um cuidado mais ágil e resolutivo para todos os cidadãos da região.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Mais informações:
Daniela Melo
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram  @saude.sc

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