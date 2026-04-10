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Silvana Covatti é confirmada como pré-candidata a vice na chapa de Zucco pelo Progressistas

Escolha foi oficializada em reunião da executiva e integra aliança com outras siglas na disputa estadual.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Assessoria de Imprensa do Deputado
10/04/2026 às 14h10
Silvana Covatti é confirmada como pré-candidata a vice na chapa de Zucco pelo Progressistas
(Foto: Assessoria de Imprensa do Deputado)

Em Brasília, uma parlamentar com longa atuação na Assembleia Legislativa foi anunciada como pré-candidata ao cargo de vice-governadora pelo Progressistas, compondo a chapa encabeçada por um deputado federal na corrida ao Palácio Piratini. A confirmação ocorreu durante encontro da executiva estadual do partido, realizado na manhã desta sexta-feira (10).

Com diversos mandatos consecutivos no Legislativo estadual, a indicada construiu uma trajetória marcada por momentos inéditos, como a condução da presidência da Assembleia e a chefia da Secretaria de Agricultura do Estado, sendo pioneira nessas funções. Sua atuação ao longo dos anos a consolidou como uma liderança influente, com forte ligação junto às bases e foco no crescimento do Rio Grande do Sul.

Após a confirmação, a pré-candidata destacou a confiança recebida pela sigla e ressaltou a importância da união para percorrer o Estado, ouvindo a população e estruturando propostas voltadas às necessidades dos gaúchos. Também enfatizou o papel das mulheres na mobilização política e reafirmou compromisso com dedicação e trabalho ao longo da campanha.

O pré-candidato ao governo esteve presente no encontro e agradeceu o apoio do partido, ressaltando que a companheira de chapa agrega experiência e proximidade com a população. Ele afirmou ainda que a proposta é dialogar com diferentes regiões e construir um projeto que fortaleça o protagonismo do Estado.

Já a direção estadual da legenda destacou a coesão interna em torno do nome escolhido, ressaltando o histórico de serviços prestados e a relevância da indicação para o cenário político atual.

Com a definição, a coligação formada por diferentes partidos completa o grupo de pré-candidatos para as principais disputas. Além da chapa ao Executivo, também foram definidos os nomes que irão concorrer ao Senado.

Trajetória

Natural do interior do Estado, a pré-candidata nasceu em dezembro de 1963 e possui forte ligação com a vida pública. Após anos atuando nos bastidores da política, ingressou oficialmente na disputa eleitoral em 2006, conquistando expressiva votação. Em eleições posteriores, ampliou sua representatividade, chegando a ser a mais votada para o cargo em determinado pleito.

Ao longo da carreira, alcançou marcos históricos, como a presidência do Legislativo estadual e a condução da área da agricultura no governo, funções até então inéditas para mulheres. Recentemente, garantiu mais um mandato parlamentar.

Além da atuação institucional, teve participação relevante no incentivo à presença feminina na política, liderando movimentos dentro do partido que estimularam a participação de mulheres em diversas regiões. Essa mobilização contribuiu para o crescimento da representatividade feminina nas últimas eleições municipais, com aumento significativo no número de prefeitas, vice-prefeitas e vereadoras eleitas.

 

 

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