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Canal Palmeiras 90+ atinge 45 mil contas em tempo recorde

Com origem no YouTube, o projeto do criador Henrique Almeida expande para o Instagram com alto engajamento, conectando anunciantes a um público mas...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/04/2026 às 12h09
Canal Palmeiras 90+ atinge 45 mil contas em tempo recorde
Canva

O consumo de conteúdo esportivo digital no Brasil continua em expansão, impulsionado por criadores focados em nichos formados por fãs altamente engajados. Um exemplo desse movimento é o canal Palmeiras 90+, fundado pelo criador de conteúdo Henrique Almeida. Após consolidar uma base de mais de 25 mil seguidores no YouTube, o projeto iniciou sua expansão estratégica para novas redes sociais, apresentando métricas de audiência no segmento esportivo.

O perfil do projeto no Instagram alcançou mais de 45,7 mil contas em uma única semana, gerando mais de 79 mil visualizações totais de conteúdo. A conexão direta com o público é um dos aspectos evidenciados pelos dados. A taxa de engajamento registrada no período foi de 9,28%, um índice superior à média de perfis orgânicos do segmento esportivo. Foram mais de 5,6 mil interações diretas (entre curtidas, salvamentos e compartilhamentos), resultando em um crescimento de 40,8% na base de seguidores em apenas sete dias.

Demografia e oportunidade para o mercado

Os dados demográficos do Palmeiras 90+ revelam um público segmentado e com potencial de consumo. Segundo o levantamento, 84,2% da audiência é masculina, com forte concentração na faixa etária de 25 a 44 anos (66,3%), e a maioria absoluta reside no estado de São Paulo.

Para Henrique Almeida, criador de conteúdo e idealizador do projeto, nichos com essas características representam oportunidades valiosas para marcas que desejam investir em patrocínios direcionados, evitando a dispersão de verba comum em grandes mídias.

"O projeto nasceu no YouTube com análises profundas, mas percebemos que o torcedor também quer consumir o dia a dia do clube em formatos curtos e dinâmicos", explica Almeida. "Ao unirmos a paixão pelo futebol à informação rápida nas redes, criamos um espaço comercial onde empresas podem se associar à jornada diária do torcedor palmeirense", acrescenta.

A força dos vídeos curtos

Formatos ágeis, como o Reels, têm liderado a entrega de conteúdo e a aquisição de novos seguidores do canal. Vídeos abordando bastidores, atualizações do elenco e o dia a dia do clube ultrapassam rapidamente a marca de 5 mil visualizações orgânicas em poucas horas, como apontam os relatórios da plataforma.

Com a expansão multicanal, o Palmeiras 90+ estrutura agora novas frentes para parcerias e patrocínios, oferecendo às marcas a oportunidade de inserir produtos e serviços diretamente no ecossistema digital que acompanha o clube.

Sobre o Palmeiras 90+ Fundado e conduzido por Henrique Almeida, o Palmeiras 90+ é um canal multiplataforma de conteúdo esportivo dedicado à Sociedade Esportiva Palmeiras. Nascido no YouTube, onde acumula mais de 25 mil seguidores, o projeto une jornalismo dinâmico, análises táticas e cobertura de bastidores, atuando como um elo entre a paixão do torcedor alviverde e o mercado esportivo nacional.

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