Santa Catarina avança na vacinação contra a influenza com mais de um milhão de doses sendo distribuídas

Foto: Leo Munhoz /SECOM

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) segue com a campanha de vacinação contra a influenza. Até o momento, foram distribuídas 512 mil doses da vacina aos municípios catarinenses e aplicadas 369.411 doses, demonstrando o avanço da campanha em Santa Catarina. Nesta semana, o Estado recebeu mais 592 mil doses, que serão distribuídas até o dia 17 de abril. As vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde de todo o estado.

O superintendente de Vigilância em Saúde, Fábio Gaudenzi, destaca a importância da mobilização conjunta para o avanço da cobertura vacinal. “A vacinação contra a influenza é uma das principais estratégias para proteger a população, especialmente os grupos mais vulneráveis. Estamos trabalhando de forma integrada com os municípios para garantir que as doses cheguem a quem mais precisa e reforçamos o chamado para que o público prioritário procure a vacinação”, afirma.

A estratégia de imunização segue as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde e prioriza a proteção dos grupos mais vulneráveis, incluindo idosos, crianças, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades e profissionais dos setores da saúde e da educação, entre outros.

A vacina contra a influenza é segura, eficaz e fundamental para reduzir complicações, internações e óbitos causados pela gripe, especialmente durante os períodos de maior circulação do vírus. Para se vacinar, é necessário apresentar documento com foto e, se possível, a carteira de vacinação.

A Secretaria da Saúde reforça a importância de que o público-alvo procure os pontos de vacinação em seus municípios para garantir a imunização. O Estado mantém o monitoramento contínuo da cobertura vacinal e atua de forma integrada com os municípios para ampliar o alcance da campanha e fortalecer a proteção da população catarinense.

Além disso, a orientação é manter medidas preventivas, como higienização frequente das mãos, evitar aglomerações em caso de sintomas gripais e procurar atendimento médico ao surgirem sinais de agravamento, como falta de ar, febre persistente e cansaço extremo.

A campanha de vacinação segue ativa até 30 de maio, e a meta é ampliar a cobertura nas próximas semanas, reduzindo o impacto da doença, evitando casos graves e óbitos.

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Mais informações:

Daniela Melo

Assessoria de Comunicação

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