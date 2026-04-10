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Intervenção com esculturas gigantes transforma a Praça Mauá

Obras do artista Eduardo Baum chegam ao Rio de Janeiro após ação em São Paulo e convidam público à interação e reflexão sobre bem-estar e adoção re...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/04/2026 às 11h14
Intervenção com esculturas gigantes transforma a Praça Mauá
Divulgação/Cobasi

A Praça Mauá, um dos principais pontos culturais do Rio de Janeiro, será palco de uma intervenção artística de grande escala entre os dias 10 e 12 de abril, batizada de "Histórias que Criam Laços". Próximo ao Museu do Amanhã, o público poderá vivenciar gratuitamente duas instalações do artista Eduardo Baum, conhecidas por provocar experiências sensoriais e emocionais.

Entre as instalações, está o Abrigo de Histórias, escultura inflável em formato de livro gigante entreaberto, com cinco metros de altura, que também funciona como um túnel imersivo. Nele, o visitante entra em contato com páginas repletas de histórias reais de adoção, incluindo algumas compiladas pelo jornalista Chico Felitti, que inspiram e estimulam a empatia, o acolhimento e a transformação de comportamentos. Felitti também compartilha sua história nesta obra.

A outra instalação é o Círculo de Paz, um gato gigante adormecido na clássica posição de repouso dos felinos. Mais do que contemplativa, a obra funciona como um mobiliário público de design que convida as pessoas a interagirem e criarem vínculos afetivos. Como um sofá circular, adultos e crianças podem se acomodar para descansar, contemplar e interagir.

Nos dias 11 e 12 de abril, a programação ganha ainda mais vida com apresentações circenses, contação de histórias, adoção de animais e sessões de Pet Yoga, ampliando o alcance social da intervenção.

"Mais do que obras contemplativas, as instalações propõem uma experiência participativa, em que o público é parte essencial da narrativa. A proposta dialoga com temas contemporâneos como solidão, saúde mental e o papel dos animais na construção de vínculos afetivos", explica o artista.

Com a primeira edição realizada em São Paulo, durante o mês de janeiro, milhares de pessoas foram impactadas pelas obras, e 27 animais encontraram um novo lar por meio dos eventos de adoção. A iniciativa foi criada para encerrar as comemorações dos 40 anos da Cobasi.

Serviço:
Evento: Intervenção artística "Histórias que Criam Laços"
Local: Praça Mauá – Rio de Janeiro (próximo ao Museu do Amanhã)
Data: 6 a 12 de abril

Programação especial:

Contação de Histórias: 11 e 12/04, das 10h às 16h
Apresentação circense: 11 e 12/04, das 10h às 16h
Evento de adoção: 11 e 12/04, das 10h às 16h, com a ONG Toda Vida Importa
Pet Yoga - Grupo PetYoga RJ
11/04 – às 16h
12/04 – às 9h

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Foto: Lu Correia/Divulgação
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