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Definições avançam e alianças moldam disputa pelo governo gaúcho

Partidos consolidam chapas enquanto articulações seguem em andamento.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Correio Do Povo
10/04/2026 às 09h14
Definições avançam e alianças moldam disputa pelo governo gaúcho
(Foto : Fabiano do Amaral / CP Memória)

O quadro eleitoral no Rio Grande do Sul caminha para sua consolidação, ao menos entre as principais siglas que disputarão o Palácio Piratini. Nesta sexta-feira, a direção estadual do Progressistas realiza reunião pela manhã para confirmar o nome de Silvana Covatti como candidata a vice na chapa liderada por Luciano Zucco, do PL.

A movimentação acontece um dia antes de um evento político com a presença do presidenciável Flávio Bolsonaro, marcado para ocorrer em Porto Alegre. Com isso, será formada a terceira composição majoritária completa no Estado. Além de Zucco e Silvana, também estão definidos os nomes de Ubiratan Sanderson, do PL, e Marcel Van Hattem, do Novo, como postulantes ao Senado.

Já na chapa encabeçada por Gabriel Souza, do MDB, o posto de vice ficará com Ernani Polo, do PSD. Para o Senado, os indicados são Germano Rigotto, do MDB, e Frederico Antunes, do PSD. No PSDB, Marcelo Maranata lidera uma candidatura composta apenas por integrantes da sigla, tendo Betty Cirne Lima como vice, além de Cláudio Diaz e Milton Cardoso como concorrentes ao Senado.

Ainda restam definições envolvendo a pré-candidatura de Juliana Brizola, do PDT, que até o momento não conta com composição completa. A expectativa é de que novas alianças sejam formalizadas nos próximos dias, após um encontro entre partidos aliados com participação da direção nacional do PT.

Na quinta-feira, Edegar Pretto se pronunciou publicamente pela primeira vez, fora das redes sociais, após recuar de sua pré-candidatura. Mesmo tendo declarado anteriormente que não aceitaria a posição de vice, lideranças políticas próximas passaram a atuar para viabilizar sua integração à chapa de Juliana. O nome de Paulo Pimenta surge como um dos possíveis candidatos ao Senado.

Outra indefinição envolve o PSol. Parte da legenda defende candidatura própria, enquanto outro grupo aposta na união das forças políticas e na priorização do projeto que tem Manuela d’Ávila como pré-candidata ao Senado.

 

 

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