Brigada Militar prende homem com 50 buchas de cocaína em Três Passos

Na tarde desta quinta-feira (09), a Brigada Militar realizou a prisão de um homem por tráfico de drogas no município de Três Passos.
A ação ocorreu durante a Operação Cerco Fechado, quando uma equipe da ROCAM abordou um indivíduo que estava em um veículo no bairro Padre Gonzales.
Durante a revista, os policiais localizaram com o suspeito 50 buchas de cocaína. Além da droga, também foi apreendida uma quantia em dinheiro.
Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia para a lavratura do auto de prisão em flagrante.
A ocorrência foi atendida por policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM).
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