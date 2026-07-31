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Mega-Sena acumula e próximo prêmio está estimado em R$ 100 milhões

Dezenas sorteadas foram: 30 - 35 - 38 - 39 - 46 - 50

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
31/07/2026 às 00h30
Mega-Sena acumula e próximo prêmio está estimado em R$ 100 milhões
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.039 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (30). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 100 milhões para o próximo sorteio, que será realizado no sábado (1º).

As dezenas sorteadas foram: 30 - 35 - 38 - 39 - 46 - 50.

- 41 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 64.733,96 cada;

- 2.549 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.716,31 cada.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (1º), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pela internet, no site ou aplicativo do banco.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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