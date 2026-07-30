Quinta, 30 de Julho de 2026
15°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

PCdoB oficializa apoio à candidatura de Lula

Convenção nacional do partido ocorreu na noite desta quinta-feira (30)

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/07/2026 às 21h36

O PCdoB oficializou o apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República. A convenção nacional do partido ocorreu na noite desta quinta-feira (30), de forma digital, com transmissão pela internet.

Em manifesto sobre a decisão, o partido destaca a necessidade do país de ampliar a inclusão social, fortalecer a indústria e defender a democracia e sua soberania.

Apesar da confirmação do apoio do PCdoB à candidatura de Lula, o próprio petista ainda é pré-candidato. A oficialização do seu nome só deve ocorrer no próximo domingo (2), na convenção nacional do PT.

A Agência Brasil acompanha os resultados das convenções nacionais partidárias . As próximas com datas marcadas e divulgadas são:

  • PSTU – 31 de julho
  • PV – 31 de julho
  • PCO – 1º de agosto
  • PT – 2 de agosto
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
Política Há 4 horas

Eleições 2026: campanha Boto Fé no Voto quer combater desinformação

Iniciativa reúne comunidades de fé e entidades ecumênicas

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Política Há 7 horas

Lei destina parte do dinheiro de bets para fundo da Polícia Federal

Norma foi sancionada nesta quinta-feira (30)

 (Foto: Reprodução / Camila Amorim)
Decisão Eleitoral Há 14 horas

TSE mantém prefeito e vice de Palmeira das Missões nos cargos até julgamento do recurso

Ministro do TSE Nunes Marques indeferiu pedido para derrubar efeito suspensivo concedido pelo TRE-RS; Evandro Massing e Régis Lorenzoni permanecem no comando do município até o julgamento do recurso.
Política Há 1 dia

TRE-SP multa Lula por propaganda eleitoral antecipada; cabe recurso

Ação foi apresentada pelo partido Missão

Política Há 1 dia

PSB oficializa candidatura de Alckmin à Vice-Presidência da República

Partido formará chapa com o PT de Lula

Tenente Portela, RS
18°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 26°
18° Sensação
1.46 km/h Vento
95% Umidade
56% (0.5mm) Chance chuva
07h17 Nascer do sol
18h05 Pôr do sol
Sexta
27° 17°
Sábado
27° 16°
Domingo
23° 15°
Segunda
18° 15°
Terça
21° 14°
Últimas notícias
Política Há 40 minutos

PCdoB oficializa apoio à candidatura de Lula
Internacional Há 1 hora

Tarifas dos EUA são inconsistentes com regras da OMC, diz Brasil
Economia Há 1 hora

CMN institui regime especial para fundos de inovação no Eco Invest
Geral Há 1 hora

Mais de 200 mil continuam sem energia no Rio após vendaval
Edição Online Há 2 horas

Edição 1537 - 31 de Julho de 2026

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Heróis da Lama
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 +0,19%
Euro
R$ 5,84 +0,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 348,890,12 +0,35%
Ibovespa
177,158,86 pts 1.88%
Mega-Sena
Concurso 3037 (28/07/26)
02
11
22
30
51
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7078 (29/07/26)
16
31
55
66
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3748 (29/07/26)
01
04
05
06
08
09
11
13
14
15
17
19
20
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2956 (29/07/26)
08
18
22
23
30
31
32
42
43
49
59
63
64
66
69
75
78
80
84
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2989 (29/07/26)
13
22
36
44
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias