Governo do Estado aprova ampliação do acesso a cirurgias bariátricas no Hospital Bethesda, em Joinville

Foto: Jonatã Rocha Secom/GOVSC

Após aumentar em 500% o número de cirurgias bariátricas em Santa Catarina em 2025, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) segue avançando na expansão da rede assistencial. Nesta quinta-feira, 9, a Comissão Intergestores Bipartite (CIB) definiu a adesão do Hospital Bethesda, em Joinville, para a realização dos procedimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A medida busca ampliar o acesso a tratamentos especializados para a obesidade, condição que afeta milhares de pessoas e está diretamente associada a diversas doenças crônicas.

A proposta aprovada será encaminhada para deliberação do Conselho Municipal de Saúde de Joinville e, posteriormente, o serviço será iniciado. A unidade implantará uma assistência estruturada e multiprofissional, com acompanhamento completo dos pacientes desde a avaliação inicial até o pós-operatório. A equipe será formada por médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e outros profissionais da saúde, garantindo um atendimento integral e seguro.

“Conseguimos um avanço substancial na saúde catarinense, especialmente na região de Joinville. Aprovamos a ampliação do acesso às cirurgias bariátricas e às plásticas reparadoras no município, no Hospital Bethesda. Essa é uma demanda discutida há bastante tempo, com visitas técnicas e diálogo com a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde e autoridades de toda a região e que, agora, chegamos a um denominador comum para a aprovação e para o começo dos serviços”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Para a oferta das cirurgias bariátricas e de reparação, o Hospital Bethesda elaborou um planejamento voltado ao cumprimento das exigências técnicas e assistenciais necessárias, considerando a segurança do paciente e a efetividade dos resultados. “Nosso compromisso é ampliar o acesso a um tratamento que transforma vidas, com responsabilidade, qualidade e acolhimento. Vamos oferecer um serviço que fortalecerá a rede de atenção à saúde e com potencial de se tornar referência regional no cuidado ao paciente com obesidade”, destacou o diretor do Hospital Bethesda, Lúcio Slovinski.

A previsão é de que as operações comecem a ser realizadas ainda no primeiro semestre, com implantação gradual das atividades. Após a consolidação da estrutura, a expectativa é alcançar uma capacidade mensal de até 60 cirurgias bariátricas, além de 40 cirurgias reparadoras e cerca de 250 atendimentos ambulatoriais.

“Em casos de obesidade grave, síndrome metabólica e outras doenças relacionadas à obesidade, a cirurgia bariátrica é altamente indicada e está entre os tratamentos mais eficazes, com boa resposta clínica. Tanto para o hospital quanto para a rede de saúde, essa cirurgia tem papel fundamental na prevenção de internações por descompensação de doenças crônicas, reduzindo riscos e desfechos negativos relacionados à obesidade”, explicou a endocrinologista da instituição, Dra. Ana Tomazelli.

Acesso a tratamento especializado

Santa Catarina conta com uma rede de assistência vinculada à Linha de Cuidado às Pessoas com Sobrepeso e Obesidade, que abrange ações desde a Atenção Primária à Saúde (APS) até a Atenção Especializada. A pessoa com obesidade deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da sua residência, onde será avaliada e, havendo indicação de cuidado especializado, encaminhada para um hospital de referência.

Desde 2023, a SES tem atuado no crescimento da assistência hospitalar, com reajuste de valores por procedimento, habilitação de novos hospitais e expansão da rede. Até o momento, já foram realizadas 3,9 mil cirurgias bariátricas e plásticas reparadoras, garantindo cobertura em todas as regiões catarinenses, sendo 2,3 mil somente em 2025.

Mais informações:

Victória Lopes

Assessoria de Comunicação

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