Estado entrega 12 vans para o transporte de pacientes a municípios catarinenses

Foto: Robson Valverde

Mais conforto e segurança. O Governo de Santa Catarina entregou nesta quinta-feira, 9, vans para o transporte de pacientes a 12 municípios. A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio de emenda parlamentar, investiu R$ 3,6 milhões na aquisição dos veículos. A cerimônia foi realizada no pátio da Defesa Civil do Estado, em Florianópolis.

A iniciativa contemplou os municípios de Armazém, Barra Velha, Braço do Norte, Canelinha, Indaial, Ituporanga, Palhoça, Porto Belo, Pouso Redondo, Rio dos Cedros, São Miguel do Oeste e Witmarsum.

“São veículos para diversas regiões, do Extremo Oeste à Grande Florianópolis, garantindo mais qualidade no transporte dos pacientes. Essa ação faz parte de um pacote do Governo do Estado para equipar a saúde, não apenas melhorando hospitais e ampliando serviços, mas também oferecendo melhores condições para quem é atendido, inclusive no transporte”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

A ação tem como objetivo fortalecer a rede de saúde municipal, garantindo melhores condições para deslocar pacientes que necessitam de atendimento especializado em outras localidades, além de oferecer mais segurança e conforto durante o trajeto.

Para os gestores municipais, a entrega das vans irá melhorar a logística da saúde local, proporcionando mais agilidade e qualidade no atendimento aos pacientes que precisam receber tratamento em outras cidades.

“Dentro dos programas que o Estado e a Secretaria da Saúde vêm fazendo, todos são importantes, inclusive qualificar o transporte fora do domicílio, levando mais conforto para as pessoas. Esse auxílio é muito relevante e acompanha todo o trabalho que vem sendo feito pelo governo para melhorar cada vez mais a saúde do catarinense”, explica o prefeito de Rio dos Cedros, Jorge Luiz Stolf.

A iniciativa beneficia diretamente a população dos municípios contemplados, especialmente pacientes em tratamento contínuo, como aqueles que realizam consultas especializadas, exames de alta complexidade ou terapias prolongadas em centros de referência.

“Queremos expressar nossa gratidão ao Governo do Estado pela entrega de mais um veículo, que fortalecerá o transporte de pacientes de São Miguel do Oeste e de toda a região. Reconhecemos a agilidade que a saúde estadual tem demonstrado, com um volume crescente de cirurgias, consultas e exames. A aquisição desses veículos atende às nossas necessidades, proporcionando um transporte confortável e eficiente para que os pacientes possam comparecer aos agendamentos”, comenta o vice-prefeito de São Miguel do Oeste, Carlos Roberto Agostini.

Mais informações:

Daniela Melo

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