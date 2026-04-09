Quinta, 09 de Abril de 2026
13°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Estado entrega 12 vans para o transporte de pacientes a municípios catarinenses

Foto: Robson ValverdeMais conforto e segurança. O Governo de Santa Catarina entregou nesta quinta-feira, 9, vans para o transporte de pacientes a 1...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
09/04/2026 às 17h58
Estado entrega 12 vans para o transporte de pacientes a municípios catarinenses
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Robson Valverde

Mais conforto e segurança. O Governo de Santa Catarina entregou nesta quinta-feira, 9, vans para o transporte de pacientes a 12 municípios. A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio de emenda parlamentar, investiu R$ 3,6 milhões na aquisição dos veículos. A cerimônia foi realizada no pátio da Defesa Civil do Estado, em Florianópolis.

A iniciativa contemplou os municípios de Armazém, Barra Velha, Braço do Norte, Canelinha, Indaial, Ituporanga, Palhoça, Porto Belo, Pouso Redondo, Rio dos Cedros, São Miguel do Oeste e Witmarsum.

“São veículos para diversas regiões, do Extremo Oeste à Grande Florianópolis, garantindo mais qualidade no transporte dos pacientes. Essa ação faz parte de um pacote do Governo do Estado para equipar a saúde, não apenas melhorando hospitais e ampliando serviços, mas também oferecendo melhores condições para quem é atendido, inclusive no transporte”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

A ação tem como objetivo fortalecer a rede de saúde municipal, garantindo melhores condições para deslocar pacientes que necessitam de atendimento especializado em outras localidades, além de oferecer mais segurança e conforto durante o trajeto.

Para os gestores municipais, a entrega das vans irá melhorar a logística da saúde local, proporcionando mais agilidade e qualidade no atendimento aos pacientes que precisam receber tratamento em outras cidades.

“Dentro dos programas que o Estado e a Secretaria da Saúde vêm fazendo, todos são importantes, inclusive qualificar o transporte fora do domicílio, levando mais conforto para as pessoas. Esse auxílio é muito relevante e acompanha todo o trabalho que vem sendo feito pelo governo para melhorar cada vez mais a saúde do catarinense”, explica o prefeito de Rio dos Cedros, Jorge Luiz Stolf.

A iniciativa beneficia diretamente a população dos municípios contemplados, especialmente pacientes em tratamento contínuo, como aqueles que realizam consultas especializadas, exames de alta complexidade ou terapias prolongadas em centros de referência.

“Queremos expressar nossa gratidão ao Governo do Estado pela entrega de mais um veículo, que fortalecerá o transporte de pacientes de São Miguel do Oeste e de toda a região. Reconhecemos a agilidade que a saúde estadual tem demonstrado, com um volume crescente de cirurgias, consultas e exames. A aquisição desses veículos atende às nossas necessidades, proporcionando um transporte confortável e eficiente para que os pacientes possam comparecer aos agendamentos”, comenta o vice-prefeito de São Miguel do Oeste, Carlos Roberto Agostini.

Mais informações:
Daniela Melo
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram  @saude.sc

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 28 minutos

Governo do Estado aprova ampliação do acesso a cirurgias bariátricas no Hospital Bethesda, em Joinville

Foto: Jonatã Rocha Secom/GOVSCApós aumentar em 500% o número de cirurgias bariátricas em Santa Catarina em 2025, a Secretaria de Estado da Saúde (S...
Saúde Há 3 horas

Fiocruz mantém alerta para síndrome respiratória grave

Mato Grosso e Maranhão apresentam situação preocupante

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 3 horas

Voluntárias da Maternidade Carmela Dutra promovem bazar beneficente em São José

As voluntárias da Maternidade Carmela Dutra (MCD), unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES), estão realizando um bazar beneficente nos dias 9...
Saúde Há 4 horas

Estudo inédito da Fiocruz pode ampliar prevenção de HIV entre jovens

Projeto será implantado em comunidades da Bahia e de São Paulo
Saúde Há 4 horas

OMS: dengue é indicador da relação mudanças climáticas e arboviroses

Américas registraram mais de 13 milhões de casos de dengue em 2024

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 13° Máx. 23°
21° Sensação
2.8 km/h Vento
64% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h48 Nascer do sol
18h24 Pôr do sol
Sexta
27° 10°
Sábado
29° 13°
Domingo
20° 17°
Segunda
27° 15°
Terça
21° 18°
Últimas notícias
Justiça Há 6 minutos

Cármen Lúcia antecipa eleição para sucessão no TSE
Saúde Há 20 minutos

Governo do Estado aprova ampliação do acesso a cirurgias bariátricas no Hospital Bethesda, em Joinville
Justiça Há 20 minutos

STF tem placar de 4 a 1 para eleições indiretas no Rio
Política Há 20 minutos

Congresso vota em 30 de abril veto de Lula a PL da Dosimetria
Esportes Há 20 minutos

Tênis: João Fonseca avança para quartas de final em Monte Carlo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 -0,60%
Euro
R$ 5,93 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,70%
Bitcoin
R$ 388,318,08 +0,85%
Ibovespa
195,129,25 pts 1.52%
Mega-Sena
Concurso 2993 (07/04/26)
03
15
31
42
43
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6996 (08/04/26)
29
41
53
64
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3656 (08/04/26)
03
04
06
07
08
11
12
14
15
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2909 (08/04/26)
06
10
12
14
15
18
21
23
31
40
45
47
55
69
70
73
77
87
91
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2942 (08/04/26)
02
09
17
26
37
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias