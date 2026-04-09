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Voluntárias da Maternidade Carmela Dutra promovem bazar beneficente em São José

As voluntárias da Maternidade Carmela Dutra (MCD), unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES), estão realizando um bazar beneficente nos dias 9...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
09/04/2026 às 16h29
Voluntárias da Maternidade Carmela Dutra promovem bazar beneficente em São José
Foto: Reprodução/Secom SC

As voluntárias da Maternidade Carmela Dutra (MCD), unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES), estão realizando um bazar beneficente nos dias 9, 10 e 11 de abril, no Hotel Kennedy, em São José. O evento ocorre das 9h às 17h e conta com uma ampla variedade de produtos importados. O valor arrecadado será destinado ao aprimoramento e ao fortalecimento dos serviços oferecidos pela maternidade.

A iniciativa, que une solidariedade e economia, proporciona às pessoas uma oportunidade de adquirir itens de alta qualidade ao passo que contribui para melhorias na assistência à saúde materno-infantil. A entrada custa R$ 5,00 e toda a renda arrecadada será integralmente revertida para ações e melhorias na unidade.

“Convido toda a população a participar desta ação solidária. Teremos uma variedade incrível de produtos, uma oportunidade de unir economia e solidariedade. Sua presença e contribuição fazem toda a diferença”, destaca a diretora técnica da Maternidade Carmela Dutra, Dra. Lissandra da Silva Mafra Andújar.

No bazar, estarão disponíveis itens doados pela Receita Federal, incluindo celulares, aspiradores robô, perfumes, cremes, artigos de pesca, roupas e outros produtos de qualidade.

Serviço

O quê:Bazar beneficente em prol da Maternidade Carmela Dutra (MCD)
Quando: 9, 10 e 11 de abril
Horário: 9h às 17h
Onde: Hotel Kennedy, Avenida Presidente Kennedy, nº 300, São José – SC

Mais informações:
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram  @saude.sc

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