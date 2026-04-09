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Podcast de Brasília celebra 50 programas no Spotify com Eldo

Papo com Eldo alcança marca de 50 programas no Spotify e reforça presença digital em Brasília, com conteúdos em áudio e vídeo, em uma plataforma qu...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/04/2026 às 14h53
Podcast de Brasília celebra 50 programas no Spotify com Eldo
Foto: Lu Correia/Divulgação

O videocast Papo com Eldo, apresentado pelo jornalista e influenciador Eldo Gomes (@EldoGomes), chega à marca de 50 programas disponíveis no Spotify, consolidando sua presença no cenário de conteúdo digital produzido em Brasília. O projeto, voltado ao universo dos influenciadores, da internet e da cultura digital, reforça a força dos creators da capital federal no ambiente multiplataforma.

Com episódios que exploram temas como redes sociais, comportamento online e bastidores da produção de conteúdo, o podcast se destaca pela consistência editorial. A proposta reúne análises, conversas e reflexões sobre o cotidiano digital, acompanhando tendências que movimentam o público conectado e ampliando o diálogo com diferentes perfis de audiência.

A presença no Spotify fortalece a estratégia de distribuição do conteúdo, ampliando o alcance do projeto para além das redes sociais tradicionais. O Papo com Eldo integra o movimento crescente de podcasts independentes no Brasil, ocupando espaço em uma das principais plataformas de áudio do mundo. A marca de 50 programas simboliza não apenas volume de produção, mas também continuidade e engajamento com a audiência.

Outro ponto de destaque é a identidade do conteúdo, que nasce em Brasília e dialoga com temas locais e nacionais. O podcast se posiciona como uma vitrine para discussões contemporâneas sobre o universo digital, conectando experiências reais de influenciadores com as transformações da comunicação online.

É possível ouvir e assistir aos programas direto na plataforma: https://open.spotify.com/show/2QqC9agOXdoKnIfaCZswAC.

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