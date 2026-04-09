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Lojas Avenida consolida presença no Nordeste com 51 unidades

Bahia, Pernambuco e Maranhão são os estados do Nordeste com maior presença da rede varejista.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/04/2026 às 14h17
Lojas Avenida consolida presença no Nordeste com 51 unidades
Lojas Avenida

A Lojas Avenida inicia 2026 reforçando sua posição estratégica na região Nordeste do país. Atualmente, a rede contabiliza 51 unidades distribuídas por oito estados da região, representando uma parcela significativa das mais de 200 lojas que o grupo opera em todo o território nacional.

O crescimento no mercado nordestino é um reflexo do plano de expansão iniciado após 2022, quando a Pepkor assumiu o controle das operações da marca. Para a controladora, o Nordeste figura como um dos principais eixos de investimento e desenvolvimento no Brasil.

A capilaridade da rede na região é liderada pela Bahia, que concentra o maior volume de operações, seguida de perto por Pernambuco e Maranhão. São 19 unidades na Bahia, 14 em Pernambuco, 10 no Maranhão, além de duas unidades nos estados de Alagoas, Ceará e Sergipe, e uma loja no Piauí e na Paraíba.

Em 2025, a rede abriu 16 unidades no Brasil, sendo que sete foram instaladas no Nordeste, o que representa quase 50% de todo o investimento em novas fachadas no último ano.

Especializada em moda masculina, feminina e infantil, além de calçados e itens para o lar, a Lojas Avenida mantém seu modelo de negócio focado nos públicos das classes C e D. A proposta central é democratizar o acesso às tendências de moda, oferecendo produtos com preços competitivos para uma fatia expressiva da população brasileira.

Além do aspecto comercial, a instalação de novas unidades em cidades do interior e capitais nordestinas busca gerar um impacto socioeconômico positivo. A abertura de cada loja movimenta o mercado de trabalho local, promovendo a criação de empregos diretos e indiretos, desde a operação de vendas até a logística e manutenção das unidades.

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