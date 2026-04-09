Avanços na rinoplastia aprimoram estética e função nasal

A rinoplastia se mantém entre os cinco procedimentos cirúrgicos estéticos mais realizados globalmente e o segundo mais frequente entre procedimentos faciais e cranianos, de acordo com levantamento da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS). Em 2024, foram mais de 1 milhão de rinoplastias realizadas no mundo.

Cerca de 60% dos pacientes submetidos à rinoplastia naquele ano tinham entre 18 e 34 anos. Os dados da ISAPS Global Survey 2024 apontam que o Brasil foi o país que mais realizou rinoplastias, com 102,6 mil procedimentos, representando 9,5% de todas as rinoplastias realizadas globalmente.

O Dr. Gustavo Camargo, médico otorrinolaringologista e especialista em rinoplastia, observa que a cirurgia evoluiu nos últimos 20 anos do ponto de vista estético, com técnicas de estruturação com uso de enxertos, e funcionalmente, com uso de técnicas endoscópicas por vídeo, detalha o procedimento.

"É possível tratar qualquer alteração de função nasal, como desvios de septo, carnes esponjosas, sinusite crônica, adenoide, pólipos, entre outras, por meio desta tecnologia. Hoje não é mais aceitável um resultado em que o nariz só fique bonito. Tem que haver estética adequada e boa respiração nasal", explica.

Rinoplastia ultrassônica

Segundo o cirurgião, a rinoplastia ultrassônica tem ganhado destaque recentemente. "A técnica teve início na França, com o Dr. Olivier Gerbault, em 2017, e, a partir daí, disseminou-se pelo mundo. Trata-se do uso de um aparelho de ultrassom chamado Piezótomo, que esculpe, corta e remodela os ossos nasais com mais precisão e delicadeza".

A rinoplastia ultrassônica é uma das técnicas mais inovadoras de remodelação nasal, permitindo ao cirurgião esculpir os ossos do nariz com precisão, sem necessidade de martelo e formão. O método provoca menos sangramento, inchaço e hematomas que a rinoplastia tradicional e costuma apresentar recuperação mais rápida. O procedimento é realizado com técnica aberta e anestesia geral, usando um instrumento que emite ondas sonoras para modelar o osso e a cartilagem.

Para o Dr. Gustavo Camargo, a maior precisão na execução dos procedimentos é o principal benefício da rinoplastia ultrassônica, que ocasiona menor trauma tecidual, ou seja, menos inchaço, menos hematomas, uma recuperação mais rápida e praticamente indolor.

De acordo com artigo científico publicado na National Library of Medicine, a piezocirurgia reduz traumas nos tecidos moles e danos térmicos, garantindo maior segurança e controle durante o procedimento. A análise conclui que a cirurgia é especialmente útil em cirurgias plásticas e reconstrutivas, aprimorando resultados estéticos e funcionais e contribuindo para uma recuperação mais eficiente do paciente.

Planejamento cirúrgico

Conforme esclarece o otorrinolaringologista, o alinhamento entre as expectativas do paciente e as possibilidades reais do procedimento é feito durante consulta médica. No encontro, são ouvidas as queixas e desejos do paciente, é examinado o nariz por dentro e por fora, avaliado o tipo de pele, a necessidade ou não de uso de enxertos e de onde serão retirados esses enxertos.

"Imagens fotográficas também são capturadas para uma simulação. A partir daí, é traçado um planejamento cirúrgico personalizado que atenda à expectativa do paciente e esteja de acordo com a técnica oferecida. Tudo deve respeitar as características raciais, tipo de pele, biotipo e harmonia facial do paciente para alcançar um resultado belo e natural", conta o especialista.

O médico acentua que, após a aprovação da cirurgia, os exames pré-operatórios e a avaliação do anestesiologista são solicitados. O paciente recebe orientações pertinentes ao procedimento e, ao retornar à clínica com tudo pronto, a rinoplastia é agendada.

"Apesar de o futuro reservar o aumento da procura por rinoplastias, por conta de a imagem ser cada vez mais importante em um mundo globalizado e influenciado pelas redes sociais, acredito que a principal tendência seja a busca por resultados mais naturais e com funcionalidade, o que possibilita uma autoestima elevada e uma melhor qualidade de vida", conclui o Dr. Gustavo Camargo.

Para o especialista, a curva de aprendizado da rinoplastia não tem fim e, portanto, um bom profissional deve buscar cursos e atualizações constantes dentro e fora do país. Ele orienta que o procedimento seja sempre feito com cirurgião especializado.

Para mais informações, basta acessar o site oficial do Dr. Gustavo Camargo: http://drgustavocamargo.com/