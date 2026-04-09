Após cirurgia oncológica inédita pelo SUS no interior do RS, primeira paciente recebe alta no Hospital de Clínicas Ijuí

A alta hospitalar da primeira paciente do interior do Rio Grande do Sul submetida à cirurgia com quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (Hipec) pelo Sistema Único de Saúde (SUS) marca um novo capítulo na oncologia regional. O procedimento foi realizado há três semanas no Hospital de Clínicas Ijuí (HCI), consolidando a instituição como referência na oferta de tratamentos de alta complexidade fora da capital.

A alta da paciente simboliza não apenas um desfecho clínico positivo, mas também um avanço concreto na interiorização e na regionalização da assistência, uma das prioridades na gestão da saúde do atual governo, ao ampliar o acesso, reduzir distâncias, diminuir filas e fortalecer a rede pública de atendimento em todas as regiões do Rio Grande do Sul.

Como exemplo desse avanço, a instituição foi a maior beneficiada pelo Programa Avançar Mais na Saúde , com R$ 15,3 milhões repassados para a abertura de dez novos leitos de unidade de tratamento intensivo (UTI) e a reforma de outros 20 leitos, além da aquisição de equipamentos, entre eles um angiógrafo. Com repasses da iniciativa, a ampliação do setor de diagnóstico por imagem foi concluída, bem como a reforma do centro cirúrgico.

O HCI é referência para aproximadamente 3,6 milhões de habitantes em mais de 283 municípios, abrangendo aproximadamente 57% do território gaúcho. Integrado ao SUS, responde por mais de 90% dos atendimentos, assegurando acesso à média e à alta complexidade próximo ao local de onde as pessoas residem.

A técnica Hipec consiste na aplicação de quimioterapia aquecida diretamente na cavidade abdominal, em temperaturas entre 41 °C e 43 °C. Em alguns tipos de tumor, como os de apêndice, ovário ou peritônio, o método pode apresentar maior eficácia em comparação à quimioterapia endovenosa tradicional.

Momento de emoção

Zenaide Ew, de 55 anos, moradora de Taquara, distante cerca de 460 quilômetros de Ijuí, apresentou evolução clínica considerada satisfatória após a cirurgia e recebeu alta hospitalar nesta semana. Diagnosticada em agosto de 2025 com câncer de apêndice com carcinomatose peritoneal, condição na qual o tumor se espalha pela cavidade abdominal, ela encontrou no HCI a possibilidade de realizar o tratamento sem precisar se deslocar para Porto Alegre.

A alta foi marcada por um momento de emoção e reconhecimento. O presidente do HCI, Douglas Uggeri, os cirurgiões oncológicos Lucas Zanini e Ana Paula Schmitt, além de médicos residentes e da equipe de enfermagem da unidade cardiológica, realizaram uma homenagem à paciente, com a entrega de flores e votos de plena recuperação.

“Estou muito feliz por ter conseguido realizar a cirurgia e, ainda mais, por ter sido a primeira a passar pelo procedimento aqui, no interior do Estado. Isso abre portas para que mais pessoas possam ter essa oportunidade e, assim como eu, permaneçam por mais tempo ao lado de seus familiares”, destaca a paciente.

De acordo com o médico cirurgião oncológico do HCI, Lucas Zanini, toda a doença visível foi removida durante o procedimento, e a recuperação de Zenaide ocorreu sem complicações. “Para nós, é muito recompensador quando conseguimos oferecer um tratamento adequado, inclusive com chances de cura ao paciente”, afirma.

Zanini explica ainda que antes do procedimento realizado no HCI, a referência para a cirurgia de citorredução associada à Hipec pelo SUS era a Santa Casa de Porto Alegre. “Agora, por meio da Secretaria da Saúde, conseguimos trazer os pacientes para que essa cirurgia complexa seja realizada aqui, com uma equipe qualificada, multidisciplinar e muito bem treinada, além de uma UTI preparada, que conduziu de forma segura o manejo da paciente durante o período necessário. Isso é muito gratificante”, detalha.

A irmã de Zenaide, Solange Ew Serini, que acompanhou todo o processo, também destaca o atendimento recebido. “Sou muito grata ao HCI por todo o acolhimento, atendimento e cuidado. Tenho certeza de que a recuperação dela está sendo um sucesso graças ao trabalho e à dedicação de todos os profissionais, a quem deixo meu agradecimento.”