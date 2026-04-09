Quinta, 09 de Abril de 2026
13°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Após cirurgia oncológica inédita pelo SUS no interior do RS, primeira paciente recebe alta no Hospital de Clínicas Ijuí

A alta hospitalar da primeira paciente do interior do Rio Grande do Sul submetida à cirurgia com quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (Hipec)...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
09/04/2026 às 11h13
Após cirurgia oncológica inédita pelo SUS no interior do RS, primeira paciente recebe alta no Hospital de Clínicas Ijuí
Emoção marca alta da primeira paciente submetida à Hipec pelo SUS fora da capital -Foto: Divulgação/HCI

A alta hospitalar da primeira paciente do interior do Rio Grande do Sul submetida à cirurgia com quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (Hipec) pelo Sistema Único de Saúde (SUS) marca um novo capítulo na oncologia regional. O procedimento foi realizado há três semanas no Hospital de Clínicas Ijuí (HCI), consolidando a instituição como referência na oferta de tratamentos de alta complexidade fora da capital.

A alta da paciente simboliza não apenas um desfecho clínico positivo, mas também um avanço concreto na interiorização e na regionalização da assistência, uma das prioridades na gestão da saúde do atual governo, ao ampliar o acesso, reduzir distâncias, diminuir filas e fortalecer a rede pública de atendimento em todas as regiões do Rio Grande do Sul.

Como exemplo desse avanço, a instituição foi a maior beneficiada pelo Programa Avançar Mais na Saúde , com R$ 15,3 milhões repassados para a abertura de dez novos leitos de unidade de tratamento intensivo (UTI) e a reforma de outros 20 leitos, além da aquisição de equipamentos, entre eles um angiógrafo. Com repasses da iniciativa, a ampliação do setor de diagnóstico por imagem foi concluída, bem como a reforma do centro cirúrgico.

O HCI é referência para aproximadamente 3,6 milhões de habitantes em mais de 283 municípios, abrangendo aproximadamente 57% do território gaúcho. Integrado ao SUS, responde por mais de 90% dos atendimentos, assegurando acesso à média e à alta complexidade próximo ao local de onde as pessoas residem.

A técnica Hipec consiste na aplicação de quimioterapia aquecida diretamente na cavidade abdominal, em temperaturas entre 41 °C e 43 °C. Em alguns tipos de tumor, como os de apêndice, ovário ou peritônio, o método pode apresentar maior eficácia em comparação à quimioterapia endovenosa tradicional.

Momento de emoção

Zenaide Ew, de 55 anos, moradora de Taquara, distante cerca de 460 quilômetros de Ijuí, apresentou evolução clínica considerada satisfatória após a cirurgia e recebeu alta hospitalar nesta semana. Diagnosticada em agosto de 2025 com câncer de apêndice com carcinomatose peritoneal, condição na qual o tumor se espalha pela cavidade abdominal, ela encontrou no HCI a possibilidade de realizar o tratamento sem precisar se deslocar para Porto Alegre.

A alta foi marcada por um momento de emoção e reconhecimento. O presidente do HCI, Douglas Uggeri, os cirurgiões oncológicos Lucas Zanini e Ana Paula Schmitt, além de médicos residentes e da equipe de enfermagem da unidade cardiológica, realizaram uma homenagem à paciente, com a entrega de flores e votos de plena recuperação.

“Estou muito feliz por ter conseguido realizar a cirurgia e, ainda mais, por ter sido a primeira a passar pelo procedimento aqui, no interior do Estado. Isso abre portas para que mais pessoas possam ter essa oportunidade e, assim como eu, permaneçam por mais tempo ao lado de seus familiares”, destaca a paciente.

De acordo com o médico cirurgião oncológico do HCI, Lucas Zanini, toda a doença visível foi removida durante o procedimento, e a recuperação de Zenaide ocorreu sem complicações. “Para nós, é muito recompensador quando conseguimos oferecer um tratamento adequado, inclusive com chances de cura ao paciente”, afirma.

Zanini explica ainda que antes do procedimento realizado no HCI, a referência para a cirurgia de citorredução associada à Hipec pelo SUS era a Santa Casa de Porto Alegre. “Agora, por meio da Secretaria da Saúde, conseguimos trazer os pacientes para que essa cirurgia complexa seja realizada aqui, com uma equipe qualificada, multidisciplinar e muito bem treinada, além de uma UTI preparada, que conduziu de forma segura o manejo da paciente durante o período necessário. Isso é muito gratificante”, detalha.

A irmã de Zenaide, Solange Ew Serini, que acompanhou todo o processo, também destaca o atendimento recebido. “Sou muito grata ao HCI por todo o acolhimento, atendimento e cuidado. Tenho certeza de que a recuperação dela está sendo um sucesso graças ao trabalho e à dedicação de todos os profissionais, a quem deixo meu agradecimento.”

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação LA+)
Saúde Há 20 minutos

Sindicato Médico notifica HDP e estabelece prazo para regularização de débitos sob risco de interrupção nos atendimentos

Mobilização do Simers busca garantir remuneração de profissionais em meio à intervenção na instituição
Saúde Há 26 minutos

Mutirão da perícia médica fará 13 mil atendimentos neste fim de semana

Serviço será disponibilizado em 12 estados nos dias 11 e 12 de abril

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 1 hora

Santa Catarina promove capacitação estadual para Coordenadores Hospitalares de Transplantes

Com a participação de mais de 200 profissionais de Santa Catarina e de todo o país, presenciais e online, iniciou nesta quarta-feira, 8, o XXXIII C...
Saúde Há 15 horas

Lula sanciona lei que regulamenta a profissão de doula

Texto define atribuições e garante exercício profissional

 Crédito: Freepik
Saúde Há 16 horas

Redução da jornada de trabalho exige mudanças na gestão

Segundo a IAF Brasil, a adoção do modelo demanda revisão de processos e práticas de liderança nas empresas.

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 23°
20° Sensação
1.83 km/h Vento
72% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h48 Nascer do sol
18h24 Pôr do sol
Sexta
27° 10°
Sábado
29° 13°
Domingo
20° 17°
Segunda
27° 15°
Terça
21° 18°
Últimas notícias
Saúde Há 18 minutos

Sindicato Médico notifica HDP e estabelece prazo para regularização de débitos sob risco de interrupção nos atendimentos
Polícia Há 23 minutos

Operação Off Line cumpre 31 mandados de busca e tem como alvo 24 prisões preventivas em Passo Fundo, Casca e Paraí
Câmara Há 24 minutos

Câmara dos Deputados inicia sessão para analisar propostas; acompanhe
Câmara Há 24 minutos

Câmara rejeita mudança emendas feitas pelo Senado na MP do seguro-defeso; acompanhe
Saúde Há 24 minutos

Mutirão da perícia médica fará 13 mil atendimentos neste fim de semana

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,08 -0,45%
Euro
R$ 5,93 -0,25%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,70%
Bitcoin
R$ 380,913,39 -1,22%
Ibovespa
193,998,69 pts 0.94%
Mega-Sena
Concurso 2993 (07/04/26)
03
15
31
42
43
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6996 (08/04/26)
29
41
53
64
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3656 (08/04/26)
03
04
06
07
08
11
12
14
15
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2909 (08/04/26)
06
10
12
14
15
18
21
23
31
40
45
47
55
69
70
73
77
87
91
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2942 (08/04/26)
02
09
17
26
37
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias