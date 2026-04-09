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Santa Catarina promove capacitação estadual para Coordenadores Hospitalares de Transplantes

Com a participação de mais de 200 profissionais de Santa Catarina e de todo o país, presenciais e online, iniciou nesta quarta-feira, 8, o XXXIII C...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
09/04/2026 às 10h12
Santa Catarina promove capacitação estadual para Coordenadores Hospitalares de Transplantes
Foto: Reprodução/Secom SC

Com a participação de mais de 200 profissionais de Santa Catarina e de todo o país, presenciais e online, iniciou nesta quarta-feira, 8, o XXXIII Curso de Formação de Coordenadores Hospitalares de Transplante de Santa Catarina. O evento é realizado pelo Governo do Estado, por meio da SC Transplantes, e ocorre no Hotel Cambirela, em Florianópolis, até a sexta-feira, dia 10.

Santa Catarina é referência nacional em doação e transplantes de órgãos, graças a políticas públicas sólidas e à qualificação de seus profissionais. Para manter esse reconhecimento, o Estado investe em educação e qualificação contínua.

“O SC Transplantes é uma política de estado consolidada em Santa Catarina, com boa aceitação popular e estrutura governamental. O curso de formação de coordenadores é importante para o debate, aprimoramento e melhoria contínua na doação de  órgãos e transplantes. Apesar do destaque nacional, a Secretaria de Estado da Saúde busca constantemente aprimorar as estruturas e compreender melhor a população para otimizar o processo”, afirma o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

A capacitação prepara profissionais para atuarem como coordenadores hospitalares, oferecendo uma formação abrangente sobre o processo de doação e transplante. O encontro reúne cerca de 70 hospitais de diferentes regiões e estados para compartilhar vivências e conhecer boas práticas que podem ser implementadas em suas instituições.

“Através desses cursos, formamos novos coordenadores e aprimoramos o conhecimento daqueles que já atuam no estado. O principal objetivo é fortalecer o conhecimento e otimizar os resultados em toda a rede hospitalar catarinense. Durante esta semana, aprofundaremos conceitos e melhoraremos as condições de atendimento às famílias de potenciais doadores, visando à melhoria dos índices de doação e ao aumento da realização de transplantes em Santa Catarina”, explica o coordenador da Central Estadual de Transplantes de SC, Joel de Andrade.

São três dias de discussões, com disseminação de conhecimento e troca de experiências. O objetivo é qualificar ainda mais a doação e o transplante de órgãos e tecidos.

“Este evento, realizado duas vezes  por ano  no estado, contribui significativamente para o excelente desempenho de Santa Catarina em doação e transplantes, em comparação com outros estados brasileiros. Essa posição coloca Santa Catarina em destaque, alcançando resultados semelhantes aos da Espanha, que serve como referência mundial e, em alguns momentos, os ultrapassa. O curso promove a excelência nos processos de doação e transplante, que são altamente eficientes e, anualmente, beneficiam milhares de pessoas que aguardam por transplantes, reduzindo as listas de espera”, explica a coordenadora-geral do Sistema Nacional de Transplantes, Patrícia Gonçalves Freire dos Santos.

Participam do encontro as coordenações de transplante e profissionais da área de Santa Catarina, coordenadores das centrais estaduais de transplantes de todo o país, representantes da coordenação do Ministério da Saúde no Brasil, além de autoridades da Coordenação Nacional de Transplantes da Espanha e  Argentina.

Mais informações:
Gabriela Ressel e Josiane Ribeiro
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram @‌saude.sc

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