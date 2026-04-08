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Saúde realiza capacitação em atendimento materno-infantil no Vale do Itapocu

Fotos: Divulgação/SESCom o foco em fortalecer a assistência materno-infantil na região, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Gerência...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
08/04/2026 às 16h32
Saúde realiza capacitação em atendimento materno-infantil no Vale do Itapocu
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Divulgação/SES

Com o foco em fortalecer a assistência materno-infantil na região, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Gerência Regional de Saúde (Gersa) de Jaraguá do Sul, realizou recentemente a I Jornada de Capacitação da Rede Alyne do Vale do Itapocu. O evento reuniu gestores e especialistas para pactuar ações e implementar diretrizes que qualifiquem o atendimento a gestantes e bebês pelo Sistema Único de Saúde (SUS), no Centro Universitário Sociesc (UNISOCIESC).

“O evento foi voltado à capacitação de médicos, enfermeiros da Atenção Primária, especialistas, profissionais da regulação, da Vigilância Epidemiológica e gestores, abordando temas essenciais como regulação, protocolos, classificação e encaminhamento do alto risco gestacional, contrarreferência, exames genéticos, notificações e demais fluxos assistenciais previstos na Rede Alyne”, explica a Gerente Regional de Saúde de Jaraguá do Sul, Nina Santin Camello.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Mais do que um treinamento técnico, a Jornada se consolidou como um espaço de escuta e troca de experiências para identificar desafios específicos do Vale do Itapocu. A iniciativa foi uma realização da SES, Gersa de Jaraguá do Sul, em paceria com o Hospital Jaraguá, Comissão Intergestores Regional (CIR) e Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul.

A Rede Alyne foca no cuidado integral, humanizado e seguro, tendo como meta prioritária a redução das taxas de mortalidade materna e infantil no Brasil.

Mais informações:
Josiane Ribeiro
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram:@‌saude.sc

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