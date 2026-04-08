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História das azeitonas revela aprimoramento na produção

De fruto silvestre a iguaria global, a azeitona é um dos alimentos mais antigos da humanidade e faz parte da história da domesticação agrícola de e...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/04/2026 às 14h58
História das azeitonas revela aprimoramento na produção
California Olive Committee

Assim como outras iguarias, as azeitonas foram disseminadas globalmente por meio de povos colonizadores, chegando à flora norte-americana no século XVIII. As azeitonas foram introduzidas na Califórnia, trazidas por missionários franciscanos espanhóis com o objetivo de cristianizar a região e estabelecer recursos locais, sendo plantadas inicialmente durante as missões. Surgia um dos principais produtos agrícolas dos Estados Unidos, cultivadas por pequenos e médios produtores familiares em fazendas nos vales de San Joaquin, Tulare, Glenn e Tehama, respondendo por quase toda a produção de azeitonas do país.

O consumo de azeitonas por humanos teve início em países como Turquia, Síria, Líbano e Israel, como uma fonte de alimentação a partir do que se podia encontrar na natureza. Tucídides, historiador da Grécia Antiga e conhecido pelo registro da Guerra do Peloponeso, exaltou o cultivo da espécie já em 460 a 398 anos antes de Cristo. "Os povos do Mediterrâneo começaram a sair da barbárie quando aprenderam a cultivar a oliveira e a vinha", afirmou.

Na época, ainda não havia conhecimentos sobre espécies e variedades do fruto, e a seleção para o cultivo favoreceu azeitonas de maior calibre, polpa mais tenra e menor amargor. Registros paleológicos indicam que populações do Mediterrâneo oriental já consumiam azeitonas silvestres durante os períodos Paleolítico final e Neolítico inicial.

Evidências arqueológicas indicam sinais claros de produção: moinhos de pedra para esmagar azeitonas, prensas rudimentares para extração de óleo, depósitos com restos de polpa e inscrições que documentam comércio e tributos. Análises químicas feitas em cerâmicas antigas revelaram resíduos de óleo de oliva, confirmando uso alimentício já em eras antigas.

Técnicas de cultivo, prensas e métodos de cura foram difundidos com a colonização e o comércio, fazendo do azeite um produto de troca e tributação que moldou paisagens rurais e instituições sociais. A tradição milenar de consumo e produção de azeitonas permanece viva: métodos modernos de cultivo e extração preservam vínculos com práticas antigas, enquanto a ciência confirma benefícios nutricionais dos frutos.

Com invernos amenos e verões quentes e secos, o clima da Califórnia confere atributos particulares aos frutos que, mesmo com produção em larga escala, mantêm processo de colheita manual. A cura das azeitonas também é respeitada, passando sete dias imersas em uma solução de soda cáustica e por sucessivos enxágues e oxigenação, ativando naturalmente a coloração preta dos frutos. Na sequência, são enlatadas em salmoura suave, seguindo as normas de segurança alimentar do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O resultado são azeitonas com perfil sensorial padronizado, sem o amargor característico do produto de outras origens.

Atuando como guardião da tradição do cultivo de azeitonas e como motor da inovação em produção, o California Olive Committee (COC) opera sob supervisão do USDA — status que outorga ao COC a autoridade legal para estabelecer e fazer cumprir regulamentos de qualidade, financiamento de pesquisas e promoção das azeitonas de mesa ao redor do mundo. Em essência, é um modelo de autogestão da indústria, em que os próprios produtores e processadores decidem, de forma democrática, os rumos do setor.

O COC tem como objetivo assegurar que cada azeitona californiana carregue consigo não apenas o sabor característico, mas o compromisso com a indústria agrícola das azeitonas dos Estados Unidos. O comitê também é responsável por transformações na indústria, criando padrões de qualidade que passam pelo manejo correto do solo, preservação de recursos naturais e padronização das azeitonas. Para isso, investimentos em pesquisa científica agrícola são constantes, garantindo o desenvolvimento de novas variedades e técnicas de cultivo mais eficientes e sustentáveis.

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