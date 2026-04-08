Aviso de Pauta: Estado entrega vans para o transporte de pacientes a municípios catarinenses

Nesta quarta-feira, 9, o Governo do Estado fará a entrega de 12 vans para Tratamento Fora do Domicílio (TFD) a municípios catarinenses. A iniciativa oferece melhores condições de transporte para pacientes que necessitam de atendimento especializado em outras localidades, além de oferecer mais segurança e conforto durante o deslocamento. A cerimônia será realizada no pátio da Defesa Civil do Estado, em Florianópolis.

Os municípios contemplados são: Armazém, Barra Velha, Braço do Norte, Canelinha, Indaial, Ituporanga, Palhoça, Porto Belo, Pouso Redondo, Rio dos Cedros, São Miguel do Oeste e Witmarsum.

Serviço

O quê:Estado entrega de 12 vans para o transporte de pacientes a municípios catarinenses

Quando:quinta-feira, 9 de abril, às 11h30

Onde:Pátio da Defesa Civil do Estado, na Avenida Ivo Silveira, Florianópolis.