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Hopital de Caridade de Três Passos promove campanha de doação de sangue

Ação será realizada no dia 9 de abril, no Hemocentro de Santa Rosa

Por: Andre Eberhardt Fonte: LA+
08/04/2026 às 11h11
Hopital de Caridade de Três Passos promove campanha de doação de sangue
(Foto: Divulgação)

O Hospital de Caridade de Três Passos está promovendo uma importante campanha de doação de sangue, com o objetivo de reforçar os estoques e incentivar a solidariedade na região. A ação será realizada no dia 9 de abril, no Hemocentro de Santa Rosa.

De acordo com a organização, todos os tipos sanguíneos são necessários, e a participação da comunidade é fundamental para salvar vidas. O transporte será gratuito, com saída marcada para as 06h30, em frente ao hospital de Caridade de Três Passos.

Os interessados em participar devem realizar inscrição antecipada pelo telefone (55) 3522-2468. A orientação é que os doadores estejam em boas condições de saúde e sigam as recomendações básicas antes da doação.

A iniciativa faz parte das ações solidárias da instituição, que reforça o apelo para que a população se engaje na causa. Doar sangue é um gesto simples, rápido e que pode fazer toda a diferença para quem precisa de atendimento médico.



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