Pesquisa aponta empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro em simulação de segundo turno

Um levantamento divulgado nesta quarta-feira (8) indica equilíbrio em uma eventual disputa de segundo turno entre o senador Flávio Bolsonaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com os dados, o parlamentar aparece com 45,8% das intenções de voto, enquanto o atual chefe do Executivo soma 45,5%, configurando empate técnico dentro da margem de erro.

Em outro cenário analisado, envolvendo o presidente e o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, Lula registra 45% da preferência do eleitorado, contra 40% do adversário. Nesse caso, os votos em branco, nulos e os indecisos representam 16%.

Já em uma possível disputa contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o atual presidente alcança 44,7%, enquanto Zema aparece com 38,7%. Os eleitores que não optaram por nenhum dos dois ou ainda não decidiram somam 16,6%.

No confronto com o coordenador do Movimento Brasil Livre (MBL), Renan Santos, Lula atinge 45%, enquanto o adversário registra 26,4%. Nesse cenário, brancos, nulos e indecisos chegam a 28,6%.

Em uma última simulação, contra o ex-ministro Aldo Rebelo, o presidente aparece com 46% das intenções de voto, frente a 22,6% do oponente. Já os que não escolheram nenhum candidato ou seguem indecisos totalizam 31,4%.

Metodologia

A pesquisa ouviu 1.500 pessoas em diferentes regiões do país, entre os dias 3 e 7 de abril. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O estudo foi realizado com recursos próprios do instituto responsável e está devidamente registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00605/2026.

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