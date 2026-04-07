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Saúde em Obras: Hospital Infantil de Florianópolis ganha nova fachada

Foto: Divulgação SESO Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG), em Florianópolis, concluiu recentemente a revitalização externa de sua estrutura. A...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
07/04/2026 às 19h44
Saúde em Obras: Hospital Infantil de Florianópolis ganha nova fachada
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação SES

O Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG), em Florianópolis, concluiu recentemente a revitalização externa de sua estrutura. A obra contemplou a renovação da fachada da unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES), com a aplicação de tons que reforçam a identidade visual das unidades de saúde do Governo do Estado.

A nova pintura valoriza as cores da bandeira de Santa Catarina e contribui para a padronização estética das estruturas públicas da rede. Além disso, foram retiradas as condensadoras de ar-condicionado que ficavam expostas e instalado um letreiro luminoso com o logotipo do Hospital Infantil e da SES.

“A pintura da fachada, aliada à implementação da identidade visual, representa muito mais do que uma mudança estética, transmite profissionalismo, organização e cuidado com cada detalhe, tornando o ambiente mais agradável e fortalecendo a confiança dos pacientes. Além disso, a identidade visual facilita o reconhecimento da instituição, reforça a credibilidade e ajuda a comunicar seus valores, impactando positivamente a experiência dos usuários e refletindo o compromisso com a qualidade”, destaca a diretora do HIJG, Maristela Biazon.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação SES

Outras obras seguem em andamento na instituição, como a substituição da manta vinílica dos corredores centrais, a reforma dos pisos, a pintura da recepção, a modernização do Banco de Sangue e da UTI Pediátrica 2. Também estão previstas intervenções na Unidade de Queimados, no Banco de Leite, no setor de isolamento e no abrigo de resíduos.

Desde 2023, a SES vem promovendo uma série de melhorias no Hospital Infantil Joana de Gusmão, incluindo a reabertura da Ala de Psiquiatria, a modernização da Emergência com a implantação da Sala Vermelha, além de reformas nas Unidades A, B, C, D e E, no ambulatório e em setores como UTI, Lactário e Espaço da Família. Também houve a implantação da hemodiálise pediátrica e de uma nova Central de Ar Comprimido e Vácuo Clínico.

Mais informações:
Victória Lopes
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram  @saude.sc

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