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SES reforça compromisso com a primeira infância e apoia o VIII Congresso Catarinense de Aleitamento Materno

Foto: Divulgação/SESA Secretaria de Estado da Saúde (SES) reforça seu compromisso com a proteção da primeira infância ao apoiar oficialmente o VIII...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
07/04/2026 às 14h18
SES reforça compromisso com a primeira infância e apoia o VIII Congresso Catarinense de Aleitamento Materno
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação/SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) reforça seu compromisso com a proteção da primeira infância ao apoiar oficialmente o VIII Congresso Catarinense de Aleitamento Materno. O evento, que ocorre no dia 15 de abril de 2026, é voltado para a atualização técnica e científica de profissionais de toda a rede de saúde. Será realizado no Auditório Deputada Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), em Florianópolis. As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas.

“A amamentação é a nossa primeira e mais eficiente política de saúde pública. Apoiar este congresso é investir na capacitação técnica dos nossos profissionais para que cada família catarinense receba o suporte especializado necessário. Santa Catarina é referência em cuidado, e o aperfeiçoamento contínuo é o que garante o futuro das nossas crianças”, explica o Secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi Silva.

O idealizador do evento e presidente da Associação Brasileira de Amamentação, o pediatra Cecim El Achkar, destaca o papel do aleitamento na prevenção de doenças infecciosas e crônico-degenerativas. “O leite humano não é apenas um alimento; é o primeiro sistema de comunicação biológica entre dois seres. É um ‘tecido vivo’ capaz de proteger e esculpir o futuro de uma criança. Promover o aleitamento é garantir que a biologia do amor e da sobrevivência prevaleça sobre qualquer barreira técnica”, afirma. 

Estima-se que mais de 80% das mulheres enfrentam dificuldades ao amamentar. Nos últimos anos, a busca por assistência profissional especializada — seja na gestação ou no pós-parto — cresceu significativamente. Nesse cenário, a capacitação profissional torna-se um pilar essencial, visto que a maioria dos desafios decorre de informações inadequadas ou técnicas incorretas.

A enfermeira Soninha Silva, especialista em amamentação e organizadora do evento, convoca os colegas de profissão para este momento de união. “O conhecimento em amamentação salva colos e destinos. Esta capacitação não é apenas sobre técnica, é sobre empoderar o enfermeiro e o profissional de saúde para que ele seja o porto seguro de uma família no momento mais vulnerável e belo da vida. Atualizar-se é um ato de respeito ao binômio mãe-bebê”, finaliza.

SERVIÇO

Evento: VIII Congresso Catarinense de Aleitamento Materno.
Público-alvo: Profissionais de saúde
Quando: quarta–feira, 15 de abril de 2026 (das 08h às 18h)
Onde: Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) – Auditório Deputada Antonieta de Barros.

Inscrições: Gratuitas, pelo site da Escola do Legislativo  AQUI !

Mais informações:
Josiane Ribeiro
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail:  [email protected]
Nos siga no instagram  @saude.sc

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