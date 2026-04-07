Santa Catarina amplia atendimento pediátrico com novos leitos de suporte respiratórios no Grande Oeste

Foto: Divulgação

O Governo de Santa Catarina abriu quatro leitos de suporte ventilatório pulmonar no Hospital da Criança Augusta Muller Bohner, em Chapecó. A medida foi viabilizada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) para reforçar o atendimento pediátrico no Grande Oeste durante o período de maior circulação de vírus respiratórios, como a gripe e outras síndromes respiratórias aguda grave (SRAG).

“Seguindo a diretriz do governador Jorginho Mello de investir em todas as regiões, o Governo do Estado amplia os atendimentos no Hospital da Criança, em Chapecó, que desde 2024 é administrado pelo Estado e passou a atender todo o Grande Oeste com cirurgias eletivas. Enquanto avançamos nas obras de ampliação, já autorizadas, liberamos quatro leitos de suporte ventilatório para reforçar o atendimento às crianças neste período de maior circulação de vírus respiratórios, garantindo mais segurança e qualidade na assistência”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Os leitos intermediários são destinados à estabilização de pacientes que necessitam de cuidados mais intensivos do que a pediatria convencional, mas que ainda não demandam internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A estrutura também contribui para qualificar a assistência enquanto os pacientes aguardam, quando necessário, a disponibilidade de leitos de UTI pediátrica na região.

Foto: Reprodução/Secom SC

“É um momento muito esperado para o HC. Esses quatro leitos de suporte respiratório vão atender a demanda regional, acolhendo desde bebês até crianças maiores com quadros respiratórios. No ano passado, enfrentamos muitas dificuldades devido à alta demanda por leitos de UTI, o que reforçou a necessidade dessa ampliação. Enquanto a UTI definitiva está em implantação, os leitos funcionam como semi-UTI, garantindo cuidado qualificado sem comprometer vagas de UTI. Com a chegada do inverno, essa ampliação é fundamental para oferecer mais segurança e melhor assistência às nossas crianças”, explica a diretora técnica do HC, a pediatra Aline Casagrande Mantovani.

A estrutura está totalmente equipada e conta com uma equipe médica preparada para oferecer assistência humanizada e eficiente aos pacientes 24 horas por dia. Os leitos dispõe de quatro ventiladores mecânicos invasivos e não invasivos, quatro monitores multiparamétricos, 16 bombas de infusão e sistema de alto fluxo com umidificação aquecida.

A implantação dos leitos intermediários permitirá reduzir transferências por causas respiratórias, aumentar a resolutividade regional, contribui para a desoneração da da rede de UTI Pediátrica estadual, melhorar a fluidez da regulação e ampliar a segurança clínica dos pacientes.

Vacinação contra a gripe

A SES reforça que a vacinação contra a gripe segue como a principal estratégia de prevenção da influenza. O imunizante está disponível gratuitamente para os grupos prioritários, como crianças de 6 meses a 6 anos, idosos a partir dos 60 anos, gestantes e puérperas, pessoas com comorbidades, além de profissionais da saúde e da educação, entre outros. A campanha segue até 30 de maio, com aplicação nos postos de vacinação em todo o estado.

Mais informações:

Gabriela Ressel

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]

Nos siga no instagram @saude.sc