Brasil leva 350 empresários para a Canton Fair, na China

Uma verdadeira "invasão brasileira" deve marcar a próxima edição da Canton Fair, na China. Mais de 350 empresários embarcam para a Imersão Canton Fair, organizada pela China Link, formando o maior grupo já levado do Brasil ao evento — e também a maior edição da iniciativa até hoje. A experiência acontece entre os dias 15 de abril e 5 de maio, acompanhando o calendário oficial da feira, em Guangzhou.

O número expressivo mostra não apenas pelo volume, mas pelo perfil diverso dos participantes. A comitiva reúne empresários de diferentes regiões do país, segmentos e níveis de experiência, refletindo um movimento crescente de brasileiros que buscam expandir seus negócios por meio da importação, desenvolvimento de produtos e conexões internacionais.

Além do grupo empresarial, a delegação também contará com a presença de nomes conhecidos do grande público, como o humorista Leo Lins e Vilela, do Inteligência Podcast. A participação de figuras populares reforça o caráter plural da missão, que ultrapassa o ambiente corporativo tradicional e dialoga com diferentes audiências interessadas em empreendedorismo e inovação.

Realizada desde 1957, a Canton Fair é considerada um dos principais eventos de negócios do mundo, reunindo milhares de fornecedores e compradores de diversos países. Ao longo de suas edições, tornou-se uma vitrine estratégica para empresas que desejam acessar diretamente fabricantes, identificar tendências e negociar em escala global.

Com acompanhamento especializado, os participantes têm acesso a orientações práticas para negociação, análise de produtos e entendimento do funcionamento da cadeia produtiva chinesa.

Com uma delegação recorde e uma programação que acompanha três semanas de feira, a edição de 2026 da imersão torna o Brasil um dos protagonistas entre os visitantes internacionais do evento. Não apenas pelo número de participantes, mas pela disposição em explorar, aprender e ampliar fronteiras no cenário global.

Sobre a China Link

Fundada em outubro de 2009, a China Link é uma empresa brasileira especializada em consultoria de importação e comércio exterior, com foco estratégico na China e em outros mercados asiáticos, com soluções B2B para empresas que buscam estruturar, otimizar e escalar operações internacionais com segurança, eficiência e inteligência de negócios.

A empresa atende organizações de diferentes portes e segmentos, com projetos desenvolvidos para marcas como Carrefour, Buddemeyer, HP, Klabin, Farmaervas, Flamengo FC, Ford, Fox, CVC, Rock in Rio, Scania, Sebrae, Track & Field e Trifil.

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