Planejamento financeiro fortalece turismo com consórcio

O consórcio de viagens tem se consolidado no Brasil como uma modalidade em expansão para quem deseja planejar férias, intercâmbios ou roteiros turísticos sem recorrer a financiamentos com juros. Baseado na formação de grupos de participantes que contribuem mensalmente para um fundo comum, o sistema permite que consumidores sejam contemplados com cartas de crédito que podem ser utilizadas em pacotes turísticos, hospedagens e serviços relacionados. A proposta atende à crescente demanda por planejamento financeiro no turismo, oferecendo previsibilidade nos custos e maior segurança para experiências de médio e longo prazo.

"Viajar envolve decisão emocional, mas o planejamento financeiro permite transformar esse desejo em um projeto estruturado. O consórcio possibilita que o cliente organize a viagem com antecedência e distribua o investimento ao longo do tempo", afirma Marcelo Lucindo, CEO da Evoy Administradora de Consórcios.

A modalidade tem atraído consumidores que buscam conciliar experiências de lazer com equilíbrio financeiro. Ao definir o valor do crédito e o prazo de pagamento, o consórcio cria previsibilidade nas despesas mensais e facilita o planejamento de viagens futuras. "Muitas pessoas realizam viagens no impulso e passam meses reorganizando as finanças depois. Quando existe planejamento, o consumidor consegue conciliar experiências de lazer com equilíbrio financeiro", explica Marcelo Lucindo.

O comportamento dos consumidores em relação ao turismo tem mostrado uma tendência crescente de valorização do planejamento financeiro. De acordo com a Evoy Administradora de Consórcios, em vez de decisões impulsivas, muitos viajantes passaram a estruturar suas metas de lazer com antecedência, buscando previsibilidade nos custos e maior segurança na realização das experiências. Esse movimento reflete uma mudança cultural, em que o turismo deixa de ser apenas uma decisão emocional e passa a integrar o planejamento pessoal e familiar de médio e longo prazo.

Além disso, o setor de viagens tem acompanhado transformações ligadas ao perfil do turista contemporâneo. O consórcio de viagens surge como ferramenta para atender a essa demanda, permitindo que o consumidor organize o investimento de forma gradual e tenha liberdade para escolher o destino no momento da contemplação, alinhando suas preferências às condições financeiras previamente estabelecidas.

"O planejamento permite que a viagem seja vivida com tranquilidade. Quando o consumidor organiza suas metas financeiras, ele cria espaço para experiências culturais e momentos de lazer sem comprometer o equilíbrio do orçamento", conclui Marcelo Lucindo.