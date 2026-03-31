Terça, 31 de Março de 2026
19°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Planejamento financeiro fortalece turismo com consórcio

Modalidade ganha espaço como alternativa segura e acessível para organizar férias, intercâmbios e roteiros turísticos.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
31/03/2026 às 14h19
Planejamento financeiro fortalece turismo com consórcio
Pexels

O consórcio de viagens tem se consolidado no Brasil como uma modalidade em expansão para quem deseja planejar férias, intercâmbios ou roteiros turísticos sem recorrer a financiamentos com juros. Baseado na formação de grupos de participantes que contribuem mensalmente para um fundo comum, o sistema permite que consumidores sejam contemplados com cartas de crédito que podem ser utilizadas em pacotes turísticos, hospedagens e serviços relacionados. A proposta atende à crescente demanda por planejamento financeiro no turismo, oferecendo previsibilidade nos custos e maior segurança para experiências de médio e longo prazo.

"Viajar envolve decisão emocional, mas o planejamento financeiro permite transformar esse desejo em um projeto estruturado. O consórcio possibilita que o cliente organize a viagem com antecedência e distribua o investimento ao longo do tempo", afirma Marcelo Lucindo, CEO da Evoy Administradora de Consórcios.

A modalidade tem atraído consumidores que buscam conciliar experiências de lazer com equilíbrio financeiro. Ao definir o valor do crédito e o prazo de pagamento, o consórcio cria previsibilidade nas despesas mensais e facilita o planejamento de viagens futuras. "Muitas pessoas realizam viagens no impulso e passam meses reorganizando as finanças depois. Quando existe planejamento, o consumidor consegue conciliar experiências de lazer com equilíbrio financeiro", explica Marcelo Lucindo.

O comportamento dos consumidores em relação ao turismo tem mostrado uma tendência crescente de valorização do planejamento financeiro. De acordo com a Evoy Administradora de Consórcios, em vez de decisões impulsivas, muitos viajantes passaram a estruturar suas metas de lazer com antecedência, buscando previsibilidade nos custos e maior segurança na realização das experiências. Esse movimento reflete uma mudança cultural, em que o turismo deixa de ser apenas uma decisão emocional e passa a integrar o planejamento pessoal e familiar de médio e longo prazo.

Além disso, o setor de viagens tem acompanhado transformações ligadas ao perfil do turista contemporâneo. O consórcio de viagens surge como ferramenta para atender a essa demanda, permitindo que o consumidor organize o investimento de forma gradual e tenha liberdade para escolher o destino no momento da contemplação, alinhando suas preferências às condições financeiras previamente estabelecidas.

"O planejamento permite que a viagem seja vivida com tranquilidade. Quando o consumidor organiza suas metas financeiras, ele cria espaço para experiências culturais e momentos de lazer sem comprometer o equilíbrio do orçamento", conclui Marcelo Lucindo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Caroline Hespanhol (modificada por IA)
Entretenimento Há 4 horas

Brasileiros cuidam mais da pele e buscam prevenção

Proteção solar e hidratação lideram entre os cuidados mais frequentes, enquanto prevenção de doenças e higiene pessoal são os principais motivos pa...

 Divulgação | Projeto Paradiso
Entretenimento Há 22 horas

Inscrições para o ScreenBrasil são prorrogadas até o dia 15

Iniciativa promovida pela Embratur e Projeto Paradiso vai investir em três longas-metragens de ficção para ampliar a distribuição internacional de ...

 Luiz Alves
Entretenimento Há 23 horas

Festival de Circo do Ceará recebe inscrições até 30 de abril

Podem participar artistas, grupos, trupes, coletivos e companhias com propostas de números, espetáculos e performances circenses, além de oficinas,...

 Imagem de Freepik/Drazen Zigic
Entretenimento Há 1 dia

Hábitos de autocuidado impulsionam saúde feminina

Farmacêutica e responsável técnica da Quantum Nutrition aponta constância, alimentação equilibrada e informação clara como pilares para melhorar a ...

 Divulgação / Chepe Putzu
Entretenimento Há 4 dias

Livro propõe transformação pessoal a partir do propósito

Publicado pela Editora Gente, o livro parte de uma inquietação comum, a sensação de estar vivendo sem direção, e, a partir dela, desenvolve uma ref...

Tenente Portela, RS
32°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 33°
32° Sensação
1.75 km/h Vento
36% Umidade
100% (1.96mm) Chance chuva
06h43 Nascer do sol
18h34 Pôr do sol
Quarta
32° 17°
Quinta
33° 17°
Sexta
33° 16°
Sábado
35° 18°
Domingo
35° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 6 segundos

Sessão solene na Câmara destaca desafios de mães de pessoas com autismo
Câmara Há 10 segundos

Projeto cria sistema de alerta para pais e proíbe técnicas para incentivar vício em aplicativos
Câmara Há 13 segundos

Projeto aumenta pena para o crime de importunação sexual
Economia Há 14 minutos

Brasil cria 255,3 mil postos de trabalho em fevereiro, aponta Caged
Câmara Há 15 minutos

Entra em vigor lei que viabiliza gastos do INSS com novo salário-paternidade

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,19 -1,20%
Euro
R$ 5,99 -0,42%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 372,764,53 +1,36%
Ibovespa
187,251,95 pts 2.59%
Mega-Sena
Concurso 2990 (28/03/26)
06
14
18
29
30
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6989 (30/03/26)
01
17
26
48
54
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3649 (30/03/26)
06
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2906 (30/03/26)
00
02
04
06
10
11
12
19
26
31
37
43
45
54
73
74
76
79
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias