Pesquisa aponta disputa acirrada entre Lula e Flávio Bolsonaro na corrida presidencial de 2026

A disputa pela Presidência da República em 2026 começa sem um favorito definido. Levantamento divulgado pela Paraná Pesquisas nesta segunda-feira (30) indica equilíbrio entre os principais nomes testados, tanto no primeiro quanto no segundo turno.

Na simulação inicial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 41,3% das intenções de voto. Em seguida, surge o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com 37,8%. Apesar da diferença de 3,5 pontos percentuais, o resultado configura empate técnico, já que está dentro da margem de erro de 2,2 pontos. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), aparece mais distante, com 3,6%.

O cenário de segundo turno reforça o equilíbrio entre os dois principais nomes. Flávio Bolsonaro aparece com 45,2% das intenções de voto, enquanto Lula soma 44,1%. Novamente, a diferença está dentro da margem de erro, o que impede a definição de uma liderança estatística.

De acordo com a pesquisa, esta é a segunda vez que o senador registra vantagem numérica sobre o presidente em levantamentos recentes. Em comparação com o estudo anterior, realizado em fevereiro, houve uma leve ampliação dessa diferença. Na ocasião, Flávio tinha 44,4% contra 43,8% de Lula — uma distância de 0,6 ponto percentual. Agora, o intervalo passou para 1,1 ponto, ainda considerado insuficiente para indicar vantagem consolidada.

O levantamento ouviu 2.080 eleitores em 158 municípios brasileiros entre os dias 25 e 28 de março de 2026. O grau de confiança é de 95%, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-00873/2026.

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