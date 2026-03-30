Festival de Circo do Ceará recebe inscrições até 30 de abril

O Festival Internacional de Circo do Ceará abriu a convocatória para a sua 12ª edição. Artistas de todo o Brasil, estrangeiros residentes ou em circulação no país, podem se inscrever até o dia 30 de abril, de forma gratuita, por meio de formulário disponível no site oficial. O resultado será divulgado no dia 30 de agosto de 2026 e a previsão de realização do evento é na primeira quinzena de novembro.

Podem participar artistas, grupos, trupes, coletivos e companhias com propostas de números, espetáculos e performances circenses, além de oficinas, cursos e outras atividades relacionadas à linguagem do circo. As propostas devem ser enviadas exclusivamente pelo formulário online.

A curadoria considerará critérios como qualidade artística e estética, qualificação dos participantes, capacidade de articulação cultural, adequação aos espaços e ao formato de programação — no modelo variété, com apresentações de até 25 minutos — além da viabilidade orçamentária.

Com o recente reconhecimento do Circo de Tradição Familiar como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o Festival Internacional de Circo do Ceará ganha mais relevância este ano. Segundo Giza Diógenes, idealizadora e diretora do festival, esse reconhecimento reforça a importância histórica, social e artística do circo no país.

"A iniciativa busca celebrar essa conquista e, ao mesmo tempo, fortalecer o debate sobre políticas culturais, preservação de saberes e valorização das tradições circenses no contexto contemporâneo. A proposta é que, a partir desse encontro, seja formado um grupo de trabalho para a implementação da Lei do Circo", destaca.

A 12ª edição do Festival Internacional de Circo do Ceará é apresentada pelo Ministério da Cultura, com patrocínio da Vale, por meio da Lei Rouanet – Lei Federal de Incentivo à Cultura. Conta ainda com o apoio do Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura e da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), sendo viabilizada pelo 1º Edital de Festivais Calendarizados. A realização é da Iluminura Produtora Cultural, do Ministério da Cultura e do Governo do Brasil.

Inscrições abertas até 30 de abril de 2026, pelo site do Festival.

Em caso de dúvidas ou dificuldades no preenchimento, os candidatos podem entrar em contato com a organização pelo e-mail [email protected] ou via WhatsApp pelo número (+55 85 98870-0007).

Informações no site e nas redes sociais do evento. Instagram @festivalcircoceara e Facebook @festivaldecircodoceara.