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Festival de Circo do Ceará recebe inscrições até 30 de abril

Podem participar artistas, grupos, trupes, coletivos e companhias com propostas de números, espetáculos e performances circenses, além de oficinas,...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/03/2026 às 18h00
Festival de Circo do Ceará recebe inscrições até 30 de abril
Luiz Alves

O Festival Internacional de Circo do Ceará abriu a convocatória para a sua 12ª edição. Artistas de todo o Brasil, estrangeiros residentes ou em circulação no país, podem se inscrever até o dia 30 de abril, de forma gratuita, por meio de formulário disponível no site oficial. O resultado será divulgado no dia 30 de agosto de 2026 e a previsão de realização do evento é na primeira quinzena de novembro.

Podem participar artistas, grupos, trupes, coletivos e companhias com propostas de números, espetáculos e performances circenses, além de oficinas, cursos e outras atividades relacionadas à linguagem do circo. As propostas devem ser enviadas exclusivamente pelo formulário online. 

A curadoria considerará critérios como qualidade artística e estética, qualificação dos participantes, capacidade de articulação cultural, adequação aos espaços e ao formato de programação — no modelo variété, com apresentações de até 25 minutos — além da viabilidade orçamentária.

Sobre o festival

Com o recente reconhecimento do Circo de Tradição Familiar como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o Festival Internacional de Circo do Ceará ganha mais relevância este ano. Segundo Giza Diógenes, idealizadora e diretora do festival, esse reconhecimento reforça a importância histórica, social e artística do circo no país. 

"A iniciativa busca celebrar essa conquista e, ao mesmo tempo, fortalecer o debate sobre políticas culturais, preservação de saberes e valorização das tradições circenses no contexto contemporâneo. A proposta é que, a partir desse encontro, seja formado um grupo de trabalho para a implementação da Lei do Circo", destaca.

A 12ª edição do Festival Internacional de Circo do Ceará é apresentada pelo Ministério da Cultura, com patrocínio da Vale, por meio da Lei Rouanet – Lei Federal de Incentivo à Cultura. Conta ainda com o apoio do Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura e da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), sendo viabilizada pelo 1º Edital de Festivais Calendarizados. A realização é da Iluminura Produtora Cultural, do Ministério da Cultura e do Governo do Brasil.

Serviço12º Festival Internacional de Circo do Ceará 

Inscrições abertas até 30 de abril de 2026, pelo site do Festival

Em caso de dúvidas ou dificuldades no preenchimento, os candidatos podem entrar em contato com a organização pelo e-mail [email protected] ou via WhatsApp pelo número (+55 85 98870-0007).

Informações no site e nas redes sociais do evento. Instagram @festivalcircoceara e Facebook @festivaldecircodoceara. 

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