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Santa Catarina registra mais de 134 mil doses aplicadas no Dia D da Vacinação contra a gripe

Fotos: Victória Lopes Ascom/SES/SCSanta Catarina já alcançou 134.746 doses da vacina contra a gripe aplicadas no Dia D, realizado no último sábado,...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
30/03/2026 às 16h23
Santa Catarina registra mais de 134 mil doses aplicadas no Dia D da Vacinação contra a gripe
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Victória Lopes Ascom/SES/SC

Santa Catarina já alcançou 134.746 doses da vacina contra a gripe aplicadas no Dia D, realizado no último sábado, 28. Os dados são preliminares e os municípios ainda estão inserindo no sistema. A grande mobilização envolveu profissionais de saúde e todos os municípios catarinenses, com o objetivo de intensificar a proteção da população, especialmente dos grupos mais vulneráveis, antes do período de maior circulação do vírus Influenza.

“Tivemos uma forte adesão da população, especialmente entre idosos e crianças. A Secretaria de Estado da Saúde seguirá com a distribuição de vacinas por meio das regionais, apoiando os municípios e intensificando a divulgação para garantir o maior número possível de pessoas imunizadas antes do inverno. Nosso objetivo é reduzir internações, evitar a sobrecarga dos leitos, especialmente de UTI, e prevenir óbitos causados pela influenza. Ficamos muito satisfeitos com a dedicação e a qualidade do atendimento prestado pelos profissionais de saúde neste Dia D”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Durante a ação, foram abertas as salas de vacina em horários estendidos e implementadas diversas estratégias para ampliar o acesso, o que contribuiu para a forte adesão. Entre os públicos prioritários, a participação de idosos e crianças foi destaque, demonstrando a conscientização sobre a importância da imunização.

Campanha continua

Disponível gratuitamente na rede pública, a vacina trivalente oferece proteção contra os principais tipos do vírus influenza em circulação — influenza A (H1N1 e H3N2) e influenza B — e é uma das medidas mais eficazes para prevenir formas graves da doença. A imunização contribui significativamente para a diminuição de complicações, internações e óbitos associados à gripe, especialmente entre os grupos mais vulneráveis.

“Tomo a vacina há muito anos e considero muito importante a imunização. Cuido da minha saúde e recomendo que todos façam o mesmo”, relatou Delfino Rizzi, de 77 anos.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) orienta que a população procure a unidade de saúde mais próxima, levando documento com foto e a carteira de vacinação.

Mais doses

Até o momento, Santa Catarina recebeu 512 mil doses da vacina contra a gripe. Para garantir o abastecimento dos imunizantes em todo o estado, a SES está distribuindo a segunda remessa, com 288 mil doses, desde sexta-feira, 27, para as Gerências Regionais de Saúde. A distribuição está ocorrendo da seguinte forma:

  • 27/03 – Sexta-feira: Araranguá, Criciúma e Tubarão
  • 29/03 – Domingo: Lages, Joaçaba, Videira, Jaraguá do Sul e Mafra
  • 30/03 – Segunda-feira: São Miguel do Oeste, Xanxerê, Chapecó, Concórdia, Rio do Sul, Joinville, Blumenau, Itajaí e Grande Florianópolis.

Mais informações:
Daniela Melo
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail:  [email protected]
Nos siga no instagram  @saude.sc

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