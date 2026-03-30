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Em Parobé, governo do Estado inaugura novo centro de especialidades do Hospital São Francisco de Assis

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), inaugurou nesta segunda-feira (30/3), em Parobé, a reforma do ambulatório de especialid...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
30/03/2026 às 16h08
Em Parobé, governo do Estado inaugura novo centro de especialidades do Hospital São Francisco de Assis
Novo espaço conta com 11 consultórios, quatro a mais que anteriormente -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), inaugurou nesta segunda-feira (30/3), em Parobé, a reforma do ambulatório de especialidades do Hospital São Francisco de Assis (HSFA). A obra marca um importante avanço na estrutura assistencial oferecida aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) na região.

O ambulatório passou por uma ampla reestruturação, que recebeu investimento de R$ 1,5 milhão do governo do Estado. O novo espaço conta com 11 consultórios, quatro a mais que anteriormente, distribuídos em uma área de 643,45 metros quadrados, projetada para oferecer mais conforto, organização e eficiência. Atualmente, cerca de 200 pacientes diariamente no local.

Ao destacar o papel estratégico do hospital, a secretária da Saúde, Arita Bergamnn, ressaltou que a instituição realizou o maior número de cirurgias de joelho no Rio Grande do Sul: cerca de 1,5 mil. "O investimento do governo do Estado aqui em Parobé, aqui no Hospital São Francisco de Assis, sem sombra de dúvida, é um investimento que tem retorno para as pessoas”, destacou.

A secretária também frisou o papel regional da instituição. “O São Francisco de Assis exerce com excelência um papel importante para a comunidade local e regional em áreas como traumatologia, cirurgia bariátrica e, especialmente, no ambulatório de feridas. A gestão do hospital, em colaboração com lideranças locais e o apoio do governo do Estado, cumpre o compromisso de cuidar das pessoas com carinho e excelência técnica, alcançando resultados muito positivos na saúde pública”, disse.

O novo espaço tem previsão de começar a receber usuários em duas semanas. No local, são ofertadas as especialidades de cirurgia geral, ginecologia, urologia, proctologia, ortopedia e cirurgia bariátrica. A ampliação possibilita melhores condições de trabalho às equipes e maior fluidez no atendimento, qualificando a experiência do usuário e otimizando o fluxo de consultas e procedimentos especializados.

O presidente da Associação Beneficente de Parobé, entidade que administra o HSFA, Elois dos Santos, enfatizou a importância da ampliação: “Celebramos hoje a inauguração de um novo centro de especialidades do hospital, com 11 consultórios e outras melhorias, e um investimento de R$ 1,5 milhão. O centro atende em média 3,2 mil pessoas por mês, e essa nova estrutura vai permitir a qualificação e a ampliação dos serviços prestados à população. Temos um compromisso com aqueles que mais necessitam”, destacou.

O prefeito Gilberto Gomes destacou a importância da parceria entre município, hospital e Estado. “Temos estreitado muito os laços com a direção do hospital e com o governo do Estado. Com isso, estamos conseguindo ampliar em conjunto os serviços para os moradores do município e da região. Eu fui vereador por oito anos e lembro das inúmeras vezes em que a direção do hospital tinha que ir ao Estado cobrar recursos que não recebia. Hoje é uma realidade diferente: as dívidas foram pagas e ainda há investimento”, afirmou.

Ampliação vai dar maior fluidez no atendimento, qualificar experiência do usuário e otimizar fluxo de consultas e procedimentos -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Ampliação vai dar maior fluidez no atendimento, qualificar experiência do usuário e otimizar fluxo de consultas e procedimentos -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Ampliação da cirurgia bariátrica

O hospital também foi beneficiado com R$ 992,27 mil em recursos do governo do Estado no Programa Avançar Mais na Saúde para a aquisição de equipamentos destinados ao serviço de cirurgia bariátrica, incluindo itens para o bloco cirúrgico, sala de recuperação e sala de espera.

Os equipamentos estão em funcionamento desde junho do ano passado, quando o serviço, 100% SUS, foi implantado no São Francisco de Assis. Entre as tecnologias adquiridas estão:

  • Torre de vídeo 4K para cirurgia laparoscópica
  • Equipamentos de anestesia
  • Itens de suporte para pacientes obesos (poltronas, macas, balança, cadeira de rodas, entre outros)

A modernização garante mais segurança e precisão nos procedimentos, padronização técnica, melhores condições de trabalho para as equipes e redução de riscos, resultando em desfechos clínicos mais positivos para os pacientes. Desde o início dos atendimentos, 152 pacientes já passaram pelo acompanhamento multiprofissional, que inclui cirurgião bariátrico, psicólogo, nutricionista e fisioterapeuta. Atualmente, o hospital realiza cerca de quatro cirurgias por mês, com capacidade para ampliar esse volume. A expansão depende da habilitação federal, que está em andamento.

O serviço beneficia diretamente moradores das regiões 6 e 7 da 1ª Coordenadoria Regional de Saúde, abrangendo 42 municípios dos Vales do Paranhana, do Sinos e do Caí – uma população superior a 1,5 milhão de habitantes.

SES formalizou a doação de um veículo à Secretaria de Saúde de Parobé -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
SES formalizou a doação de um veículo à Secretaria de Saúde de Parobé -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Assinado investimento para procedimentos menos invasivos

Durante o evento, também foi anunciado um novo investimento do governo do Estado de R$ 656,81 mil para equipar o serviço de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE), exame que combina endoscopia e raio-X e é essencial para o diagnóstico e o tratamento de doenças das vias biliares, do fígado e do pâncreas.

Embora o hospital já realize o procedimento desde o ano passado, os exames dependiam de equipamentos cedidos em comodato, o que gerava alto custo de manutenção e eventual cancelamento de agendas devido à indisponibilidade dos aparelhos. Com a aquisição de equipamentos próprios e modernos, o hospital contará com mais autonomia operacional, menor custo de manutenção e maior previsibilidade na oferta do serviço.

O CPRE é especialmente importante para identificar e tratar obstruções biliares, diagnosticar tumores e investigar causas de icterícia. Embora possa ser utilizado em crianças, sua utilização é mais comum em adultos e idosos.

Doação de veículo à Secretaria Municipal de Saúde

Além dos investimentos destinados ao hospital, a SES formalizou a doação de um veículo modelo Spin à Secretaria de Saúde de Parobé. O automóvel integrava a frota estadual, que passou por modernização recente, e reforçará o transporte utilizado em ações e serviços de saúde no município.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

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