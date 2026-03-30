Segunda, 30 de Março de 2026
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Chikungunya: União reconhece situação de emergência em Dourados

Município do Mato Grosso do Sul vive uma epidemia do vírus

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/03/2026 às 15h46
Chikungunya: União reconhece situação de emergência em Dourados
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Portaria do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional publicada nesta segunda-feira (30) no Diário Oficial da União reconhece situação de emergência em saúde pública no município de Dourados, Mato Grosso do Sul, em razão de doenças infecciosas virais, incluindo diversos casos de infecção por chikungunya.

“Com o reconhecimento da situação de emergência em saúde, a prefeitura de Dourados poderá enfrentar de forma mais contundente o avanço da doença sobre os bairros e, também, ampliar as ações que já estão sendo realizadas na reserva indígena, em parceria com o governo federal e com o governo do estado”, informou a prefeitura.

Decreto

Na última sexta-feira (27), o prefeito de Dourados, Marçal Filho, editou decreto declarando situação de emergência em áreas do município afetadas pela epidemia de chikungunya. “A medida visa dar maior autonomia à Defesa Civil de Dourados para atuar no combate à doença”.

Dados do boletim epidemiológico divulgado no dia 26 indicam, na área urbana:

  • 1.455 casos prováveis,
  • 785 casos confirmados,
  • 900 casos em investigação,
  • 39 internações.

Além disso, o boletim aponta que a Reserva Indígena de Dourados registrou:

  • 1.168 casos prováveis,
  • 629 casos confirmados,
  • 539 casos em investigação,
  • 7 internações,
  • 428 casos com atendimento hospitalar e
  • 5 óbitos por chikungunya.

“O decreto, publicado em edição suplementar do Diário Oficial do Município, autoriza a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob o comando da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Dourados, nas ações de resposta ao desastre e reconstrução das áreas afetadas”, informou a prefeitura.

O texto autoriza ainda a convocação de voluntários e a realização de campanhas de arrecadação de recursos para reforçar ações de resposta à doença.

“Em seu artigo 4º, o decreto autoriza as autoridades administrativas e os agentes de proteção e defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente, a adentrarem residências para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação e usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.”

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Doença

A chikungunya é uma arbovirose cujo agente etiológico é transmitido pela picada de fêmeas infectadas do gênero Aedes. No Brasil, até o momento, o vetor envolvido na transmissão é o Aedes aegypti, o mesmo transmissor da dengue.

As principais características clínicas da infecção são edema e dor articular incapacitante, mas também podem ocorrer manifestações extra articulares. Casos graves de chikungunya podem demandar internação hospitalar e evoluir para óbito.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 30 minutos

Chikungunya: entenda doença que preocupa Mato Grosso do Sul

Governo federal reconheceu emergência em saúde pública em Dourados

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 30 minutos

Santa Catarina registra mais de 134 mil doses aplicadas no Dia D da Vacinação contra a gripe

Fotos: Victória Lopes Ascom/SES/SCSanta Catarina já alcançou 134.746 doses da vacina contra a gripe aplicadas no Dia D, realizado no último sábado,...

 Novo espaço conta com 11 consultórios, quatro a mais que anteriormente -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 45 minutos

Em Parobé, governo do Estado inaugura novo centro de especialidades do Hospital São Francisco de Assis

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), inaugurou nesta segunda-feira (30/3), em Parobé, a reforma do ambulatório de especialid...

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Saúde Há 1 hora

Mato Grosso do Sul vai receber vacina em projeto contra chikungunya

Ação é motivada pelo cenário epidemiológico de arboviroses em Dourados
Saúde Há 1 hora

Saúde entrega ambulâncias, unidades móveis e equipamentos na Bahia

Municípios baianos foram contemplados nesta segunda-feira (30) com 70 novas ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192)...

Tenente Portela, RS
33°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 33°
31° Sensação
2.57 km/h Vento
25% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h43 Nascer do sol
18h35 Pôr do sol
Terça
33° 18°
Quarta
33° 16°
Quinta
29° 18°
Sexta
34° 16°
Sábado
34° 17°
Últimas notícias
Senado Federal Há 13 minutos

CPI do Crime Organizado pode ouvir Roberto Campos Neto
Planejamento Há 13 minutos

Construção de pavilhão de trabalho prisional na Penitenciária Modulada de Osório é destaque da Agenda Celic
Câmara Há 27 minutos

Projeto modifica Orçamento de 2026 para atender reestruturação da Receita Federal
Saúde Há 27 minutos

Chikungunya: entenda doença que preocupa Mato Grosso do Sul
Justiça Há 27 minutos

Dino amplia investigação sobre emendas para fundação da Lagoinha

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,26 +0,32%
Euro
R$ 6,03 -0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,63%
Bitcoin
R$ 369,617,66 +0,32%
Ibovespa
182,359,13 pts 0.37%
Mega-Sena
Concurso 2990 (28/03/26)
06
14
18
29
30
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6988 (28/03/26)
03
09
12
24
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3648 (28/03/26)
01
02
05
07
08
09
10
11
13
14
15
18
19
20
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2905 (27/03/26)
06
07
09
14
17
22
29
32
36
40
52
54
55
67
69
73
74
78
91
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias