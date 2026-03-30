Governo Leite destina R$ 4,79 milhões para reforma de 18 unidades básicas de saúde pertencentes à Rede Bem Cuidar

Investimentos para qualificar a estrutura de unidades reforçam o compromisso do governo do Estado com a atenção primária -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado assinou, na sexta-feira (27/3), uma portaria que destina recursos do Programa Avançar Mais para a reforma de 18 unidades básicas de saúde pertencentes à Rede Bem Cuidar RS (RBC). O documento foi firmado pela titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann.

Ao todo, o Executivo destinou R$ 4,79 milhões na primeira etapa de investimento em 2026 para qualificar a estrutura de unidades da RBC. “A análise de 88 propostas pelo Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde (Dapps) reforça nosso compromisso com a responsabilidade na gestão dos recursos públicos e com uma atenção primária qualificada”, afirmou Arita.

A diretora do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde, Marilise Fraga, explicou que, nesta primeira etapa, estão sendo anunciados os municípios prioritários, especialmente aqueles que solicitaram recursos para obras pela primeira vez. “As demais propostas ainda serão avaliadas e poderão ser contempladas nas próximas fases”, destacou.

Município | Tipo de obra | Valor destinado

Arroio dos Ratos | Ampliação/Adequação | R$ 350 mil

Caseiros | Reforma | R$ 200 mil

Chuvisca | Reforma | R$ 200 mil

Cotiporã | Ampliação/Adequação | R$ 350 mil

Forquetinha | Ampliação/Adequação | R$ 350 mil

Guarama| Reforma | R$ 173.350,45

Montauri | Ampliação/Adequação | R$ 350 mil

Progresso | Ampliação/Adequação | R$ 350 mil

Restinga Seca | Ampliação/Adequação | R$ 350 mil

Rondinha| Reforma | R$ 200 mil

Santa Cecília do Sul | Reforma | R$ 200 mil

Santa Clara do Sul | Ampliação/Adequação | R$ 350 mil

São Leopoldo | Ampliação/Adequação | R$ 157.309,76.

São Luiz Gonzaga | Ampliação/Adequação | R$ 277.032,96.

Travesseiro | Ampliação/Adequação | R$ 350 mil

Vale do Sol | Ampliação/Adequação | R$ 246.873,55.

Viadutos | Reforma | R$ 200 mil

Vila Maria | Reforma | R$ 187.129,65.

Olhar municipalista

No evento, Arita ressaltou a atenção do Estado com os municípios para atender melhor à população. “Já neste início de 2026, alcançamos um terço da execução do Programa Avançar Mais na Saúde, demonstrando o olhar municipalista do governo e o fortalecimento de iniciativas como a Rede Bem Cuidar, que coloca o cidadão no centro da organização e da prevenção em saúde”, disse.

O prefeito de Santa Cecília do Sul (um dos municípios contemplados), Leonardo Panisson, agradeceu o trabalho realizado no Rio Grande do Sul e o empenho de equipes e lideranças da área da saúde no Estado.

“Todas as áreas da gestão são importantes, com investimentos em infraestrutura, logística e desenvolvimento. Apesar dos desafios, a saúde segue como prioridade, especialmente nos municípios pequenos, onde é possível oferecer um atendimento mais próximo, humano e eficiente à população”, destacou Panisson.

O prefeito de Cotiporã, José Carlos Breda, ressaltou que o avanço na saúde do Rio Grande do Sul é fruto de um olhar comprometido do governo do Estado. “Esse olhar se junta à responsabilidade na gestão, ao trabalho técnico qualificado e à união de esforços que permite atender, com justiça, os municípios mais preparados”, complementou.