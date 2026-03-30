Segunda, 30 de Março de 2026
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo Leite destina R$ 4,79 milhões para reforma de 18 unidades básicas de saúde pertencentes à Rede Bem Cuidar

O governo do Estado assinou, na sexta-feira (27/3), uma portaria que destina recursos do Programa Avançar Mais para a reforma de 18 unidades básica...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
30/03/2026 às 14h39
Governo Leite destina R$ 4,79 milhões para reforma de 18 unidades básicas de saúde pertencentes à Rede Bem Cuidar
Investimentos para qualificar a estrutura de unidades reforçam o compromisso do governo do Estado com a atenção primária -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado assinou, na sexta-feira (27/3), uma portaria que destina recursos do Programa Avançar Mais para a reforma de 18 unidades básicas de saúde pertencentes à Rede Bem Cuidar RS (RBC). O documento foi firmado pela titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann.

Ao todo, o Executivo destinou R$ 4,79 milhões na primeira etapa de investimento em 2026 para qualificar a estrutura de unidades da RBC. “A análise de 88 propostas pelo Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde (Dapps) reforça nosso compromisso com a responsabilidade na gestão dos recursos públicos e com uma atenção primária qualificada”, afirmou Arita.

A diretora do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde, Marilise Fraga, explicou que, nesta primeira etapa, estão sendo anunciados os municípios prioritários, especialmente aqueles que solicitaram recursos para obras pela primeira vez. “As demais propostas ainda serão avaliadas e poderão ser contempladas nas próximas fases”, destacou.

Município | Tipo de obra | Valor destinado

  • Arroio dos Ratos | Ampliação/Adequação | R$ 350 mil
  • Caseiros | Reforma | R$ 200 mil
  • Chuvisca | Reforma | R$ 200 mil
  • Cotiporã | Ampliação/Adequação | R$ 350 mil
  • Forquetinha | Ampliação/Adequação | R$ 350 mil
  • Guarama| Reforma | R$ 173.350,45
  • Montauri | Ampliação/Adequação | R$ 350 mil
  • Progresso | Ampliação/Adequação | R$ 350 mil
  • Restinga Seca | Ampliação/Adequação | R$ 350 mil
  • Rondinha| Reforma | R$ 200 mil
  • Santa Cecília do Sul | Reforma | R$ 200 mil
  • Santa Clara do Sul | Ampliação/Adequação | R$ 350 mil
  • São Leopoldo | Ampliação/Adequação | R$ 157.309,76.
  • São Luiz Gonzaga | Ampliação/Adequação | R$ 277.032,96.
  • Travesseiro | Ampliação/Adequação | R$ 350 mil
  • Vale do Sol | Ampliação/Adequação | R$ 246.873,55.
  • Viadutos | Reforma | R$ 200 mil
  • Vila Maria | Reforma | R$ 187.129,65.

Olhar municipalista

No evento, Arita ressaltou a atenção do Estado com os municípios para atender melhor à população. “Já neste início de 2026, alcançamos um terço da execução do Programa Avançar Mais na Saúde, demonstrando o olhar municipalista do governo e o fortalecimento de iniciativas como a Rede Bem Cuidar, que coloca o cidadão no centro da organização e da prevenção em saúde”, disse.

O prefeito de Santa Cecília do Sul (um dos municípios contemplados), Leonardo Panisson, agradeceu o trabalho realizado no Rio Grande do Sul e o empenho de equipes e lideranças da área da saúde no Estado.

“Todas as áreas da gestão são importantes, com investimentos em infraestrutura, logística e desenvolvimento. Apesar dos desafios, a saúde segue como prioridade, especialmente nos municípios pequenos, onde é possível oferecer um atendimento mais próximo, humano e eficiente à população”, destacou Panisson.

O prefeito de Cotiporã, José Carlos Breda, ressaltou que o avanço na saúde do Rio Grande do Sul é fruto de um olhar comprometido do governo do Estado. “Esse olhar se junta à responsabilidade na gestão, ao trabalho técnico qualificado e à união de esforços que permite atender, com justiça, os municípios mais preparados”, complementou.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 28 minutos

Chikungunya: entenda doença que preocupa Mato Grosso do Sul

Governo federal reconheceu emergência em saúde pública em Dourados

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 28 minutos

Santa Catarina registra mais de 134 mil doses aplicadas no Dia D da Vacinação contra a gripe

Fotos: Victória Lopes Ascom/SES/SCSanta Catarina já alcançou 134.746 doses da vacina contra a gripe aplicadas no Dia D, realizado no último sábado,...

 Novo espaço conta com 11 consultórios, quatro a mais que anteriormente -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 43 minutos

Em Parobé, governo do Estado inaugura novo centro de especialidades do Hospital São Francisco de Assis

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), inaugurou nesta segunda-feira (30/3), em Parobé, a reforma do ambulatório de especialid...

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 1 hora

Chikungunya: União reconhece situação de emergência em Dourados

Município do Mato Grosso do Sul vive uma epidemia do vírus

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Saúde Há 1 hora

Mato Grosso do Sul vai receber vacina em projeto contra chikungunya

Ação é motivada pelo cenário epidemiológico de arboviroses em Dourados

Tenente Portela, RS
33°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 33°
31° Sensação
2.57 km/h Vento
25% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h43 Nascer do sol
18h35 Pôr do sol
Terça
33° 18°
Quarta
33° 16°
Quinta
29° 18°
Sexta
34° 16°
Sábado
34° 17°
Últimas notícias
Senado Federal Há 13 minutos

CPI do Crime Organizado pode ouvir Roberto Campos Neto
Planejamento Há 13 minutos

Construção de pavilhão de trabalho prisional na Penitenciária Modulada de Osório é destaque da Agenda Celic
Câmara Há 27 minutos

Projeto modifica Orçamento de 2026 para atender reestruturação da Receita Federal
Saúde Há 27 minutos

Chikungunya: entenda doença que preocupa Mato Grosso do Sul
Justiça Há 27 minutos

Dino amplia investigação sobre emendas para fundação da Lagoinha

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,26 +0,32%
Euro
R$ 6,03 -0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,63%
Bitcoin
R$ 369,617,66 +0,32%
Ibovespa
182,359,13 pts 0.37%
Mega-Sena
Concurso 2990 (28/03/26)
06
14
18
29
30
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6988 (28/03/26)
03
09
12
24
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3648 (28/03/26)
01
02
05
07
08
09
10
11
13
14
15
18
19
20
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2905 (27/03/26)
06
07
09
14
17
22
29
32
36
40
52
54
55
67
69
73
74
78
91
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias