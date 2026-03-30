Governo do Estado habilita novos centros de atendimento em saúde do Programa TEAcolhe em Dom Pedrito e Guaporé

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), habilitou, na sexta-feira (27/3), dois novos centros de atendimento em saúde (CAS) do Programa TEAcolhe nos municípios de Dom Pedrito e de Guaporé. A titular da SES, Arita Bergmann, assinou as portarias que habilitam a implantação e o funcionamento dos espaços. Com a nova habilitação, o Rio Grande do Sul passará a contar com 84 unidades, ampliando a rede de cuidado para as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias.

“O Governo do Rio Grande do Sul está expandindo o Programa TEAcolhe para apoiar crianças e adolescentes com TEA e suas famílias. Agora, estamos implementando o programa em Dom Pedrito e Guaporé, com diferentes números de municípios e usuários atendidos em cada localidade, que serão beneficiados com atendimento multiprofissional e voltado para o cuidado”, disse Arita.

Dom Pedrito

Em Dom Pedrito, o serviço funcionará na sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). Estão previstos 1,2 mil atendimentos mensais no local para pelo menos 150 pacientes, agendados por meio do Gercon, o sistema de gerenciamento de consultas da Secretaria da Saúde. Será repassado um incentivo mensal de R$ 100 mil à instituição.

“Estamos muito felizes aqui na instituição por receber esse programa tão importante para o nosso município e para todo o público autista da região”, disse a presidente da Apae de Dom Pedrito, Michele dos Santos.

Guaporé

O mesmo valor de R$ 100 mil será repassado à Clínica SRM, de Guaporé, onde também serão atendidas ao menos 150 pessoas com TEA e realizadas 1,2 mil consultas mensais. Com a habilitação, cada novo CAS contará com equipe multiprofissional capacitada para realizar atendimentos terapêuticos e avaliações clínicas, contribuindo para ampliar o acesso ao diagnóstico precoce e às intervenções necessárias para o desenvolvimento das pessoas com TEA.

“É uma satisfação e uma alegria ser contemplado e conseguir atender com dignidade essas crianças e seus familiares”, destacou o prefeito de Guaporé, Odair Rossetto

Atendimento gratuito, multidisciplinar e especializado

O CAS TEAcolhe é um serviço especializado do governo do Estado voltado ao atendimento gratuito e multidisciplinar do TEA, visando à inclusão e ao apoio especializado, com dezenas de centros espalhados pelo Estado. Cada CAS conta com uma equipe composta por pelo menos seis profissionais como psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e médicos especialistas, todos com formação específica no atendimento ao TEA. A iniciativa também oferece suporte às famílias e às redes municipais de saúde, educação e assistência social.