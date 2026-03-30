Governo do Estado alerta para sinais e diagnóstico precoce do mieloma múltiplo

Foto: Arquivo Secom/GOVSC

No mês de conscientização sobre o mieloma múltiplo, a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina alerta a população para os sinais da doença e a importância do diagnóstico precoce deste câncer. Em 2025, o Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon), unidade do Estado, atendeu 87 pacientes com mieloma, sendo 54 novos casos, que resultaram em 205 atendimentos.

Santa Catarina conta com atendimento especializado em Oncologia em 21 hospitais habilitados pelo Ministério da Saúde, entre eles o Cepon. Os serviços disponibilizados são consultas, exames, radioterapia, quimioterapia, cirurgias, imunoterapia e terapia hormonal.

O mieloma múltiplo é um tipo de câncer que afeta os plasmócitos, células responsáveis pela produção de anticorpos. Quando alteradas, passam a se multiplicar de forma desordenada, prejudicando o funcionamento do sistema imunológico e podendo comprometer ossos, rins e outros órgãos.

De acordo com o diretor-geral do Cepon, Alvin Laemmel, o diagnóstico é realizado por especialistas, como hematologistas, a partir de exames clínicos, laboratoriais e biópsia da medula óssea. Exames de imagem, como tomografia e ressonância magnética, também auxiliam na avaliação da extensão da doença.

A maior parte dos casos ainda é identificada em estágios avançados. A gerente técnica e hematologista do Cepon, Mary Anne Taves, destaca que alguns sinais podem indicar a presença da doença e devem ser investigados, como:

– anemias sem causa aparente;

– dores ósseas, especialmente na coluna, costelas e quadris;

– fraturas espontâneas ou com pouco esforço, devido ao enfraquecimento dos ossos;

– cansaço e fadiga, frequentemente associados à anemia;

– infecções recorrentes, como pneumonia, infecções urinárias e de pele;

– redução do volume urinário, que pode indicar comprometimento renal.

“Esses sintomas, muitas vezes, são confundidos com outras condições, o que pode atrasar o diagnóstico. Por isso, é fundamental buscar avaliação médica diante de sinais persistentes”, ressalta Mary Anne.

Embora as causas do mieloma múltiplo ainda não sejam totalmente conhecidas, alguns fatores de risco estão associados à doença. Entre eles, idade acima de 60 anos, histórico familiar e exposição a substâncias químicas, como pesticidas e amianto, além da radiação.

Atualmente, não há formas específicas de prevenção. No entanto, a adoção de hábitos saudáveis pode contribuir para a saúde geral, como manter uma alimentação equilibrada, praticar atividades físicas regularmente, evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool.

O Cepon reforça que a informação e a atenção aos sinais do corpo são aliados importantes para o diagnóstico precoce e o início oportuno do tratamento.

Jornalista responsável: Michelle Valle/ Comunicação CEPON

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