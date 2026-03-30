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Bloqueios judiciais agravam crise no Hospital Divina Providência de Frederico Westphalen

Valores retidos se aproximam de R$ 1 milhão e comprometem funcionamento da instituição em Frederico Westphalen

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Ascom de Frederico Westphalen
30/03/2026 às 10h26 Atualizada em 30/03/2026 às 11h05
Bloqueios judiciais agravam crise no Hospital Divina Providência de Frederico Westphalen
(Foto: Divulgação)

A intervenção administrativa no Hospital Divina Providência (HDP), em Frederico Westphalen, enfrenta novos desafios diante de bloqueios judiciais que já somam quase R$ 1 milhão em um curto período. A informação foi confirmada nesta sexta-feira, 27 de março, pela gestora da instituição, Lisete Cristina Bison.

Desde que assumiu a administração do hospital, o município afirma ter adotado medidas para regularizar a situação financeira e garantir a continuidade dos atendimentos. No entanto, um novo bloqueio de R$ 300 mil nas contas bancárias do HDP, decorrente de dívidas tributárias federais — que se aproximam de R$ 13 milhões —, voltou a comprometer o fluxo de caixa da instituição.

Na semana anterior, o hospital já havia sofrido bloqueio semelhante, no valor de aproximadamente R$ 690 mil. Somados, os valores indisponibilizados chegam a quase R$ 1 milhão, ampliando a pressão sobre a gestão.

De acordo com a gestora, tramitam atualmente três processos judiciais que preveem a possibilidade de novos bloqueios de contas para quitação desses débitos. Lisete destacou ainda que parte dos recursos atingidos estava vinculada à aquisição de um mamógrafo, oriunda do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON), do Ministério da Saúde.

“A liquidez diária do hospital encontra-se severamente comprometida, impactando diretamente sua capacidade de honrar compromissos financeiros e manter a regularidade dos serviços prestados à população”, afirmou a gestora.

O prefeito de Frederico Westphalen, Orlando Girardi, reforçou que a administração municipal, com apoio de colaboradores voluntários, segue mobilizada para enfrentar a crise. Segundo ele, medidas legais e administrativas estão sendo adotadas em conjunto com o Ministério Público.

“Desde a intervenção, estamos adotando todas as medidas cabíveis para a regularização da situação, incluindo a abertura de tratativas para o parcelamento da dívida tributária”, explicou.

Ainda conforme o prefeito, já foram protocolados pedidos judiciais para o desbloqueio das contas e a devolução dos valores retidos. No entanto, a demora na tramitação dos processos tem agravado ainda mais a situação financeira do hospital.

A gestão municipal destaca que o principal objetivo segue sendo a manutenção dos serviços de saúde e a busca por soluções que garantam a sustentabilidade da instituição.

 
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(Foto: Ascom SES)
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